停戰髮夾彎！川普「1天改口3次」稱贏不夠　美軍深夜再轟德黑蘭

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美伊戰火持續延燒，全球能源命脈荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾近癱瘓，國際油價一度飆破每桶100美元大關。在全球市場動盪之際，美國總統川普對戰爭收場的說法卻在24小時內數度「髮夾彎」，一下稱戰事「差不多結束」，隨後又改口「還沒贏夠」，混亂訊號讓盟友與市場陷入極度不安。

1天改口3次 川普：我們贏了但「不夠多」

川普9日先是接受CBS News電話短訪，語氣輕鬆地表示，「我認為這場戰爭大致上已經差不多結束了（very complete）。」他強調自美軍上月發動攻擊以來，伊朗軍事目標已遭重創。

然而，不出幾小時，川普（Donald Trump）在出席共和黨議員募款活動時，說法卻突然轉向，「我們在很多方面贏得勝利，但這還不夠（haven’t won enough）。」他更向支持者喊話，美方將比以往更堅定地爭取最終勝利。

當現場記者追問戰事是否會在本週結束，川普又顯得曖昧，僅回應，「不會，但快了，很快。」隨後，川普移師佛州召開正式記者會，試圖安撫焦慮的市場，卻再次拋出矛盾言論。

他一方面宣稱美軍已摧毀超過5000個目標與50多艘艦艇，目標「幾乎完成」；另一方面卻又否認與國防部長「戰爭才剛開始」的說法有衝突，戲稱，「我想你可以說兩者都是，這是建設一個新國家的開始。」

能源政策大翻轉 民主黨痛批「全憑感覺執政」

除了戰況解讀混亂，川普的外交政策也出現驚人轉向。他9日宣稱將放寬對某些國家的石油銷售制裁，甚至可能不再對俄羅斯石油施壓，理由是為了平息全球油價波動。他樂觀表示，「誰知道呢……說不定最後根本不用制裁，世界會充滿和平。」

對此，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）重砲抨擊川普毫無頭緒，痛批他根本沒有願景，甚至連國家是否在打仗都搞不清楚，「他正憑著直覺和心情，拿全球經濟和數百萬人的性命冒險」。

德黑蘭夜空炸出「詭異亮光」 關鍵設施恐遭重擊

就在白宮發出混亂訊號的當夜，美軍並未停下腳步。根據外電報導，美軍當晚再度重擊德黑蘭，市中心夜空炸出大範圍的詭異亮光。外界懷疑美軍已鎖定川普先前所提到的「關鍵電力設施」發動精準打擊，意圖徹底癱瘓伊朗的基礎建設。

川普雖然口頭稱「很快結束」，但同時也強調美軍仍保留部分重要目標，「必要時會再發動打擊」。這場自伊拉克戰爭以來美國在中東最大規模的軍事行動，究竟何時收場，目前看來仍是一團迷霧。