大陸 大陸焦點 特派現場

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」　于東來曾喊：基層獎金46萬起

▲于東來先前讓員工放「不想上班假」也引起熱議。（圖／翻攝自微博）

▲于東來先前讓員工放「不想上班假」也引起熱議。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國知名零售企業胖東來近日再度因員工福利制度引發關注。創辦人于東來在社群平台分享公司經營理念，公開胖東來約40億元（人民幣，下同）資產的分配模式，表示公司資產與未來收益將大致由管理團隊與全體員工各分得一半，強調希望透過制度讓員工獲得尊重與信任。

據《極目新聞》報導，于東來3月8日公布胖東來資產分配情況指出，公司總資產約379290萬元（約37.93億元），未來將作為企業股本運作，每年利潤分配方式為50%作為團隊獎金、50%歸股東收益。

▲▼中國零售商龍頭胖東來超市。（圖／記者任以芳攝）

▲▼中國零售商龍頭胖東來超市。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 河南留稿、胖東來、2026 。（圖／記者任以芳攝）

于東來表示，公司自2000年起就開始按照不同職位將部分利潤分配給全體員工，希望透過這種方式讓員工感受到被尊重與關心，建立信任關係，進而激發員工的創造力與積極性，也鼓勵大家追求更科學、健康的生活方式。

公開資料顯示，胖東來目前共有10194名員工，其中管理團隊718人，占公司總人數約7%，對應資產分配151410萬元，占整體資產約39.9%。其中12名門市店長每人可分配約2000萬元，合計約2.4億元（約台幣11億元）。

技術團隊共563人，占員工總數約5.5%，對應資產分配46820萬元，占整體資產約12.3%。而人數最多的一般員工共有8913人，占公司總人數約87.4%，對應資產181060萬元，占整體資產約47.7%。

▲河南胖東來超市人潮。（圖／記者任以芳攝）

▲河南胖東來超市人潮。（圖／記者任以芳攝）

其中8633名普通員工按照人均約20萬元的標準分配資產，整體占公司資產總額約45.5%。

此外，于東來過去也曾公開員工收入情況。2025年6月他透露，胖東來8000多名員工稅後平均月薪約9000元，公司全年淨利潤約15億元，平均每名員工可分配約10萬元獎金，而管理層與技術人員平均分配金額約70萬元。

同日胖東來還公布一項員工投票結果。公司提出四種不同程度的「降薪增假」方案供員工選擇，最終有82.38%的員工投票支持維持現有薪資與休假制度不變；另有17.62%的員工則選擇不同程度的降薪增假方案，例如每月減薪500元但增加10天休假等。

03/08 全台詐欺最新數據

單親媽「3千元起家」現年收千萬　她：不想孩子窮

單親媽「3千元起家」現年收千萬　她：不想孩子窮

中國河南一名「90後（指西元1990年後出生）」單親媽媽董娜，從700元（人民幣，下同，約台幣3231元）起家擺地攤賣衣服，如今創立新中式服飾品牌、年營收突破千萬元，創業故事近日在網路引發熱議。從一名連孩子奶粉錢都要借的年輕母親，到如今擁有品牌、團隊與多家門市的創業者，她的經歷被不少網友形容為「地攤逆襲」。

員工遭奧客辱罵！胖東來發6.8萬委屈獎金

員工遭奧客辱罵！胖東來發6.8萬委屈獎金

3餐吃辣條炸雞！陸12歲男患「大腸癌晚期」

3餐吃辣條炸雞！陸12歲男患「大腸癌晚期」

她用正宗台灣味「收服」中原胃　

她用正宗台灣味「收服」中原胃　

500億河南「雪王」不只賣奶茶！

500億河南「雪王」不只賣奶茶！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

