華郵社論：伊朗戰爭「中俄成為2大贏家」　美國再陷中東泥沼

▲這篇社論認為，美伊戰爭使得中俄獲益。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》專欄作家布特（Max Boot）撰文表示，伊朗衝突催生了兩個贏家，但美國不在其中，而是俄羅斯與中國。他認為，美國再度深陷中東戰爭泥淖，不僅消耗大量能源與軍事資源，更讓戰略對手坐收漁翁之利。

俄國獲益：石油大漲、消耗飛彈

俄羅斯作為石油出口大國，直接受惠於這一波能源價格上漲，對烏克蘭的戰爭財源滾滾而來。2月28日開戰以來，國際油價從每桶73美元一路飆破100美元大關。川普政府對印度放寬購買俄羅斯石油的制裁，更讓莫斯科的戰爭機器得以持續運轉。

此外，美國正在快速消耗飛彈庫存，尤其是烏克蘭迫切需要的防空攔截飛彈。烏克蘭總統澤倫斯基透露，美國與伊朗交戰頭3天所使用的愛國者飛彈數量，超過烏克蘭2022年以來的總用量。

▼烏克蘭迫切需要愛國者防空飛彈。（圖／路透社）



中國獲益：擴充軍力、技術直追

美國將所有資源與注意力投入中東，進一步瓜分了面對中國經濟與軍事挑戰的注意力。對伊朗轟炸行動的初步成功，或許能夠透過展示美國軍力，對中國發揮一點威懾作用，但快速消耗的導引飛彈不僅是防衛台灣的必需品，而且重新補給將耗時良久。

在川普轟炸多國，實施關稅，阻止外國留學生來到美國，並且削減研究經費時，中國正大規模投資主宰未來的產業領域。澳洲戰略政策研究所（ASPI）報告顯示，在74項前沿科技領域中，中國已於66項取得領先地位，包括人工智慧（AI）、超導體、量子運算與光通訊等關鍵產業。

中國目前生產全球約7成電動車、8成智慧型手機、8成鋰電池及9成無人機，去年中國市場售出的新車近半數為電動車或油電混合車，美國僅有22%，而且國會廢除電動車稅收抵免之後，這個比例可能還會下降。

中國不僅擁有全球最大規模海軍，持續擴充彈道飛彈與核武力量，甚至打造可從美國本土附近發動核攻擊的潛艦，挑戰美國水下優勢。五角大廈更指出，中國正朝著習近平所設定，「2027年底前具備對台作戰並獲勝能力」的目標穩步邁進。

▼中國擁有全球最大規模海軍。（圖／達志影像）



美國中東戰略演變

儘管美國試圖抽身，數十年來卻仍深陷中東泥沼。

歐巴馬政府2011年宣布戰略重心轉向「擁有巨大潛力的亞太地區」，強調在10年內2場戰爭付出慘痛代價後應該抽身。川普也曾於2016年批評，「我們現在的國家建設與政權更迭策略被證明徹底失敗」，並且承諾聚焦國內事務，如今卻耗費更多鮮血與財富，在中東追求另一場政權更迭的戰爭。

布特認為，儘管伊朗確實是一個邪惡政權，而且47年來持續敵視美國，但即便在這次空襲之前，都很難證明伊朗對美國本土構成重大威脅。而且即便去年6月空襲並未如川普所說「徹底摧毀」伊朗核計畫，也肯定使其科技進展倒退。

他認為，沒有任何立即威脅能夠合理化川普2月28日突然開戰的行為。在國債已逼近39兆美元，卻透過赤字進行融資之際，這場戰爭的成本很可能削弱美國與更重要對手競爭的能力，也就是伊朗的盟友，俄羅斯與中國。