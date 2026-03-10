戒毒醫院旁囂張賣海洛因「還送前妻爽吸」　大膽交易16次慘了

▲彰化警方逮捕毒蟲搜出毒品及現金等證物。（示意圖／警方提供，ETtoday資料照）



記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名毒蟲鄭男異想天開，竟對某醫院美沙酮門診的戒毒者，兜售第一級毒品海洛因，總計16次交易獲利1萬6千元，甚至還在自家拿毒品給前妻使用。全案經彰化地方法院審理後，依販賣及轉讓第一級毒品罪，判處應執行有期徒刑11年。

判決書指出，鄭男從去年2月起，清晨騎乘機車到醫院，向前往美沙酮門診服用美沙酮戒毒的毒品人口兜售海洛因。交易地點就在醫院周邊，行徑相當大膽；短短幾個月內，對6人販賣海洛因16次，每次交易金額都是1000元。此外，他還在今年6月4日及5日上午，分別在彰化縣埔心鄉前妻的住處，提供海洛因給前妻施用。

去年6月5日下午，警方持搜索票前往鄭男住處，當場查扣海洛因21包（總毛重6.64公克）、分裝袋1批、電子磅秤、注射針筒、鏟管及現金、手機等證物；隨後又在陳姓前妻住處查扣海洛因4包（總毛重1.4公克），全案依涉毒品案移送。

面對檢警偵訊，鄭男坦承所有犯行，法院審理時也全部認罪，他供稱每次販賣海洛因大約賺取2、300元的利潤，承認確實有從中牟利。其他毒蟲7人也在警詢及偵訊時證述明確，加上警方蒐證的交易照片、對話紀錄及鑑定書等證據，法官認定與事實相符。

法官審理後認為，鄭男總共犯下16次販賣第一級毒品罪，各判8年6月，2次轉讓毒品罪各判8月，合併應執行有期徒刑11年。扣案的海洛因依法沒收銷燬，分裝袋、磅秤等犯罪工具沒收，未扣案的1萬6千元犯罪所得也將追徵。