社會 社會焦點 保障人權

市價2千萬！「牛皮厚紙板」夾藏2.3公斤海洛因闖關　美籍男被逮

▲美國籍P嫌去年12月來臺旅遊，託運行李被桃機海關當場查出，以牛皮厚紙板夾藏第一級毒品海洛因，毛重約2.3公斤。（圖／航警局提供）

▲美國籍P嫌去年12月來台，託運行李被桃機海關當場查出，以牛皮厚紙板夾藏海洛因，毛重約2.3公斤。（圖／航警局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

美國籍P嫌去年12月來台旅遊，入境桃園國際機場第二航廈時，其隨身託運行李查驗時，被海關與航警局安檢人員當場查出夾藏第一級毒品海洛因，毛重約2.3公斤，市值逾2000萬元。P嫌供稱，運毒集團聲稱提供旅費，並承諾事成後交付存有報酬之提款卡，因此鋌而走險。航警局偵訊後依毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲美國籍P嫌去年12月來臺旅遊，攜帶海洛因企圖闖關被海關當場查獲第一級毒品海洛因，毛重約2.3公斤。（圖／航警局提供）

航警局指出，62歲的美籍男子於去年12月2日在桃園機場第二航廈入境時，隨身託運行李經過X光機查驗，查獲以牛皮厚紙板夾藏海洛因，經量秤毛重約2.3公斤，市值逾2000萬元。

▲美國籍P嫌去年12月來臺旅遊，攜帶海洛因企圖闖關被海關當場查獲第一級毒品海洛因等證物，市值逾2000萬元。（圖／航警局提供）

航警調查發現，美籍男供稱，透過網路與素未謀面之境外人士聯繫，依指示前往柬埔寨向不認識女子取得行李箱並攜帶來台。運毒集團以提供旅費利誘，還承諾事成後交付存有報酬之提款卡，遂依指示跨境運毒；航警偵訊後依毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，美籍男目前被關押在桃園看守所內。

▲美國籍P嫌攜帶海洛因企圖闖關被海關當場查獲第一級毒品海洛因，偵訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／航警局提供）

▲P嫌攜帶海洛因企圖闖關被海關當場查獲海洛因，偵訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。

航警局強調，本案毒品係利用航空託運行李夾藏方式跨境運輸，由境外人士遠端指揮操作、分段交付之運毒模式，隱匿性高且意圖規避追查，所幸航警局與海關人員即時查獲，防止毒品流入市面。航警局將持續加強邊境毒品查緝及跨境犯罪防制工作，呼籲民眾切勿受不明人士利誘攜帶他人交付之物品入境，以免觸法。

快訊／桃園18歲女疑「廁所產子」埋屍公園內！　警方調查中

《玩命關頭》桃機版！港女迷路航站外環道狂奔　嚇壞駕駛

蘆竹誠聖宮設百萬獎助學金　獎勵學子會考金榜題名

相關新聞

2女私密處藏10顆海洛因球　下機秒被嗅出

警政署保安警察第三總隊日前接獲情資，指有運毒集團以招募民眾出國旅遊為名，實則利用人體夾帶毒品闖關入境。警方與航警局等單位組成專案小組追查，在桃園機場接連查獲黃、姚2名女子涉嫌人體運毒，從其下體及肛門內起出10顆海洛因球，總重384公克。全案警詢後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

桃園機場驚現香港女奔跑　驚嚇駕駛如玩命關頭

基隆關私貨倉庫落成　打造查緝最強後盾

拉脫維亞女子攜海洛因闖關　市值逾3千萬

調查官扮快遞員活捉　運毒男重判7年

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

