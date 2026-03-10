市價2千萬！「牛皮厚紙板」夾藏2.3公斤海洛因闖關　美籍男被逮

▲美國籍P嫌去年12月來台，託運行李被桃機海關當場查出，以牛皮厚紙板夾藏海洛因，毛重約2.3公斤。（圖／航警局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

美國籍P嫌去年12月來台旅遊，入境桃園國際機場第二航廈時，其隨身託運行李查驗時，被海關與航警局安檢人員當場查出夾藏第一級毒品海洛因，毛重約2.3公斤，市值逾2000萬元。P嫌供稱，運毒集團聲稱提供旅費，並承諾事成後交付存有報酬之提款卡，因此鋌而走險。航警局偵訊後依毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

航警局指出，62歲的美籍男子於去年12月2日在桃園機場第二航廈入境時，隨身託運行李經過X光機查驗，查獲以牛皮厚紙板夾藏海洛因，經量秤毛重約2.3公斤，市值逾2000萬元。

航警調查發現，美籍男供稱，透過網路與素未謀面之境外人士聯繫，依指示前往柬埔寨向不認識女子取得行李箱並攜帶來台。運毒集團以提供旅費利誘，還承諾事成後交付存有報酬之提款卡，遂依指示跨境運毒；航警偵訊後依毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，美籍男目前被關押在桃園看守所內。

▲P嫌攜帶海洛因企圖闖關被海關當場查獲海洛因，偵訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。

航警局強調，本案毒品係利用航空託運行李夾藏方式跨境運輸，由境外人士遠端指揮操作、分段交付之運毒模式，隱匿性高且意圖規避追查，所幸航警局與海關人員即時查獲，防止毒品流入市面。航警局將持續加強邊境毒品查緝及跨境犯罪防制工作，呼籲民眾切勿受不明人士利誘攜帶他人交付之物品入境，以免觸法。