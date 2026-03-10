7-11聯名周子瑜推「10款台韓美食、主題杯」　限量周邊免費換

▲7-ELEVEN 合作周子瑜，推出超過10款台韓創意美食，此外還有主題杯，都印上了子瑜甜美身影、親筆簽名。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列，超過10款台韓創意美食，此外還有主題咖啡杯，都印上了子瑜甜美身影、親筆簽名。購買指定新品，就送限量偶像小卡，集點還能免費換限量周邊。即日起7-11台北「鑫忠孝門市」也有專屬店裝，預計吸引粉絲到店打卡。

▲7-ELEVEN合作人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列。（圖／記者林育綾攝）

●周子瑜 X「星級饗宴」聯名美食



7-ELEVEN 看好追星商機，此波邀請出生於台南的周子瑜，擔任「星級饗宴」品牌大使，聯名商品由台南晶英酒店監製開發，主打台韓風味融合料理，品項涵蓋多款主食、點心、麵包甜點。

▲7-ELEVEN 合作周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列，超過10款台韓創意美食。（圖／記者林育綾攝）



新品包括「台韓半半炸雞便當」、「麻辣奶油鮮蝦義大利麵」、「韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯」、「麻辣大鍋貼」、「韓式炸豬排起司雙拼飯卷」、「三杯蛤蠣飯糰」、「滷肉刈包」，烘焙麵包及甜點有「起司火腿雙餡土司」、「布朗尼蛋糕棒」、「奶凍蜜瓜包」等，售價在39元到149元區間。

▲▼除了鮮食也有麵包、甜點。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN透露，3月17日起門市將陸續上架，購買指定鮮食商品，即贈限量「周子瑜小卡」1張，共推出6款造型，包括眨眼、甜笑、射箭經典動作等。購買3款主食商品，還有機會獲得特別版閃卡，小卡背面拼接後，還可組成子瑜簽名圖像。

▲咖啡主題杯也換上子瑜包裝。（圖／記者林育綾攝）

●飲料、冰品聯名主題杯

飲品、冰品部分也推出多款子瑜聯名新品，CITY TEA以台南經典冰菓室甜品為概念，推出「蜜梅心動冰沙」，結合熟甜番茄與蜜梅汁，再以蜂蜜點綴，並加入茉莉茶凍、寒天晶凍打造多層次口感。新品上市售價99元，好友分享「第2杯半價」優惠，同步推出子瑜聯名主題杯。

此外，CITY PRIMA精品咖啡、思樂冰、雪淋霜自3月18日起也換上子瑜主題杯、杯套、甜筒紙套，款式隨機，數量有限，送完為止。

▲思樂冰也換上子瑜主題杯。（圖／記者林育綾攝）

而7-ELEVEN春季冰品也呼應韓國風味，3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」、「蜂蜜柚子風味思樂冰」，3月23日再推出「蜜柚椰果思樂冰」，以韓國經典蜂蜜柚子茶為靈感，結合柚香與蜂蜜甜味，帶來清新冰沙口感。

▲活動期間購買子瑜聯名系列指定商品，累積點數，可免費兌換限量小物。（圖／記者林育綾攝）

●集點免費換限量子瑜周邊

為了讓粉絲收藏更多周子瑜周邊，OPENPOINT APP也推出集點活動，3月18日至4月28日期間，uniopen會員購買子瑜聯名系列指定商品，包括指定鮮食、CITY PRIMA大杯精品咖啡、CITY TEA現萃茶（60元以上品項）、蜜梅心動冰沙、特大杯思樂冰、雪淋霜全品項等，即可累積點數，免費兌換限量周子瑜周邊。

▲▼活動期間購買子瑜聯名系列指定商品，累積點數，可免費兌換限量小物。（圖／記者林育綾攝）



子瑜限量周邊包括：筆記本、衣架、壓克力立牌、小燈箱磁鐵3入組、提把冰霸杯等，點數約60點到120點不等，每款數量有限，換完為止。

●主題打卡店

同時配合3月下旬即將登場的演唱會，7-ELEVEN也首度參考韓國主題咖啡廳文化，即日起至4月1日，將大巨蛋附近的「鑫忠孝門市」打造成偶像主題空間，完整還原廣告中的星級饗宴餐廳場景，讓粉絲能到店拍照打卡，感受子瑜聯名魅力。

▲▼7-ELEVEN 更將大巨蛋附近的「鑫忠孝門市」打造成偶像主題空間。（圖／業者提供）

★全家

全家近日感謝中華隊，3月10日在APP隨買跨店取推出多項「買1送1、買2送1」優惠。

●全家APP「隨買跨店取」3月10日優惠：

・桂格每日滿足穀物棒系列（藍莓可可蛋白穀物棒、莓果優格穀物棒、草莓百巧穀物棒），買1送1。

・TRYGOODZ豆腐棒系列（椒香風味、義式香草），買1送1。

・WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕，買2送2。

▼全家感謝中華隊，推出多項優惠。（圖／業者提供）

・光泉優質蛋白巧克力牛奶、光泉優質蛋白草莓牛奶、光泉高鈣鮮豆漿、光泉富維他牛乳，同品項買2送1。

・雙響泡爆香牛肉湯麵、金車漢寶肉燥擔仔風味麵、農心辣白菜泡菜拉麵、農心安城湯麵，同品項買2送1。

・超纖日記貝果脆片（奶油蒜香風味、義式披薩風味）、纖米脆脆（香濃起司風味），同品項買2送1。

・台灣啤酒金牌ONE 500ml，買2送1。

※每會員限購各1組，兌換期限至6月30日。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼全家感謝中華隊，推出多項優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富近來感謝中華隊在賽事中的亮麗表現，推出多項門市優惠，從咖啡、日用品，到紀念商品皆祭出折扣。

▲萊爾富感謝中華隊，即日起至3月18日，特大杯特濃咖啡「第2杯1元」。（圖／業者提供）

即日起至3月18日，Hi café特大杯特濃咖啡「第2杯1元」，同品項冰熱任選。

日用品方面，即日起至3月20日，OLISE指定沐浴乳、洗髮精、乳液，皆推出「任選2瓶111元」優惠（原價249元/瓶）。

同時推出TEAM TAIWAN《棒球》3D造型一卡通，即日起至3月31日優惠價490元（原價590元），提供球迷收藏作為賽事紀念。

▼萊爾富感謝中華隊，推出多項優惠。（圖／業者提供）

