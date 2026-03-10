　
    • 　
>
國際

全球護照排名出爐！台灣「含金量」再升至第31名　這國家連霸榜首

台灣護照在「亨利護照指數」排名又前進一名。（圖／報系資料照）

▲台灣護照在「亨利護照指數」排名又前進一名。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

根據「亨利護照指數」（Henley Passport Index）最新公布的全球護照排名，新加坡持續位居榜首，成為全球通行力最強的護照。台灣則較上個月進步1名，排名第31名。

依據統計，新加坡護照目前可免簽或落地簽前往192個國家與地區，穩居全球第一。排名第2的則為日本、南韓以及阿拉伯聯合大公國，三國護照皆可免簽187個國家與地區。

排名第3的是瑞典，可免簽186個國家。第4名則由多個歐洲國家並列，包括比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、紐西蘭、挪威、西班牙與瑞士，免簽國家數為185個。

至於第5名則包括奧地利、希臘、馬爾他與葡萄牙，這些國家的護照可免簽184個國家與地區。

台灣方面，根據最新統計，全球排名為第31名，可免簽或落地簽前往134個國家與地區。相較2月公布的第32名上升1名。

若與近年排名相比，台灣護照通行力呈現逐步提升趨勢。2024年排名為第35名，2025年則升至第33名，而最新排名再度前進至第31名。










