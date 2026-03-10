化身魔法部長！「場邊施法」助台灣贏南韓　李洋親曝「謎之手勢」意涵

▲行政院長卓榮泰、運動部長李洋赴立法院備詢。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，在8日台韓大戰時，台灣與南韓激戰至第10局延長賽，最終以5：4險勝，為中華隊首度在經典賽擊敗南韓，而運動部長李洋除親赴現場觀戰，還被眼尖球迷發現在場邊「施法」。民進黨立委李坤城今（10日）詢問李洋，該手勢有象徵什麼意義？李洋回答，過去擔任老師時，在全大運比賽用了這個手勢，最終隊伍取得勝利，因此想說仿效一下當時的自己。

8日東京巨蛋上演台韓大戰，中華隊在延長賽第10局以5比4氣走宿敵南韓。有眼尖球迷發現，運動部長李洋當時在觀眾席比出謎樣手勢，疑似在施法。李洋賽後在臉書表示，謝謝每一位國家隊球員，在這場比賽展現的精神與毅力，運動最迷人的地方不只是結果，而是過程。「今天我和身邊的幕僚在現場幾乎喊到燒聲，也使出魔法攻擊試圖給對方點影響」。

▼李洋東京巨蛋觀賞中華隊大戰南韓，於觀眾席比出「謎之手勢」貌似在施法。（圖／翻攝自Facebook／李洋）

行政院長卓榮泰今（10日）率部會首長到立法院進行施政總質詢，民進黨立委李坤城詢問李洋，在台韓大戰時做出特別的手勢，有特別象徵什麼意義嗎？

李洋回應，過去自己當老師時，當時在全大運的比賽用了這個手勢，最後隊伍取得勝利，「當時想說仿效一下那時候的自己」，很高興最後南韓擊出一個高飛球被接殺。

李坤城追問，做這個手勢時台灣是領先還是落後？李洋說，有平手，也有領先的時候。李坤城則表示，那時中華隊是有領先，有落後再逆轉，這就是台灣的精神。