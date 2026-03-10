　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

化身魔法部長！「場邊施法」助台灣贏南韓　李洋親曝「謎之手勢」意涵

▲▼行政院長卓榮泰、運動部長李洋赴立法院備詢。（圖／記者徐文彬攝）

▲行政院長卓榮泰、運動部長李洋赴立法院備詢。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，在8日台韓大戰時，台灣與南韓激戰至第10局延長賽，最終以5：4險勝，為中華隊首度在經典賽擊敗南韓，而運動部長李洋除親赴現場觀戰，還被眼尖球迷發現在場邊「施法」。民進黨立委李坤城今（10日）詢問李洋，該手勢有象徵什麼意義？李洋回答，過去擔任老師時，在全大運比賽用了這個手勢，最終隊伍取得勝利，因此想說仿效一下當時的自己。

8日東京巨蛋上演台韓大戰，中華隊在延長賽第10局以5比4氣走宿敵南韓。有眼尖球迷發現，運動部長李洋當時在觀眾席比出謎樣手勢，疑似在施法。李洋賽後在臉書表示，謝謝每一位國家隊球員，在這場比賽展現的精神與毅力，運動最迷人的地方不只是結果，而是過程。「今天我和身邊的幕僚在現場幾乎喊到燒聲，也使出魔法攻擊試圖給對方點影響」。

▼李洋東京巨蛋觀賞中華隊大戰南韓，於觀眾席比出「謎之手勢」貌似在施法。（圖／翻攝自Facebook／李洋）

▲▼李洋東京巨蛋觀賞中華隊大戰南韓，於觀眾席比出「謎之手勢」貌似在施法。（圖／翻攝自Facebook／李洋）

行政院長卓榮泰今（10日）率部會首長到立法院進行施政總質詢，民進黨立委李坤城詢問李洋，在台韓大戰時做出特別的手勢，有特別象徵什麼意義嗎？

李洋回應，過去自己當老師時，當時在全大運的比賽用了這個手勢，最後隊伍取得勝利，「當時想說仿效一下那時候的自己」，很高興最後南韓擊出一個高飛球被接殺。

李坤城追問，做這個手勢時台灣是領先還是落後？李洋說，有平手，也有領先的時候。李坤城則表示，那時中華隊是有領先，有落後再逆轉，這就是台灣的精神。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股漲幅收斂　追價買盤氣弱
台灣最大規模應援樂隊登大聯盟官網！樂手：東蛋塞滿台灣人是夢想
費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中
金錢豹董座告別式　全體員工致哀...送他最後一程
伊朗再出手！擬對波灣船隻「徵收安全費」　鎖定美國盟友
獨／雪碧進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡
女選手奪金！　獎金遭「掛名教練團」瓜分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃園議員被爆包養網紅　王浩宇：這討論蠻無聊的「他還是會連任」

桃園議員遭爆包養寫真網紅　詹江村：兄弟我挺你「有肩膀的男人」

化身魔法部長！「場邊施法」助台灣贏南韓　李洋親曝「謎之手勢」意涵

揭卓榮泰包機從松指部赴日疑點！　陳以信：原本是賴清德想去看球？

快訊／綠大安文山初選！核廢水男、美女新人出線　名嘴徐嶔煌落馬

遭週刊爆包養火辣網紅！梁為超秀「空白配偶欄」：2年前已離婚

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

李四川卸副市長公務員不捨　寫歌感謝：Hammer Lee讓專業不後退

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

桃園議員被爆包養網紅　王浩宇：這討論蠻無聊的「他還是會連任」

桃園議員遭爆包養寫真網紅　詹江村：兄弟我挺你「有肩膀的男人」

化身魔法部長！「場邊施法」助台灣贏南韓　李洋親曝「謎之手勢」意涵

揭卓榮泰包機從松指部赴日疑點！　陳以信：原本是賴清德想去看球？

快訊／綠大安文山初選！核廢水男、美女新人出線　名嘴徐嶔煌落馬

遭週刊爆包養火辣網紅！梁為超秀「空白配偶欄」：2年前已離婚

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

李四川卸副市長公務員不捨　寫歌感謝：Hammer Lee讓專業不後退

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

基隆內寮「臺灣夢基地」續案查核過關　在地兒少陪伴邁入第6年

蔡依林深圳開唱「罕見笑場」內幕曝！一度唱不下去 現場畫面全被拍

日本「入境審查新法」出爐！搭機前先審查　上路時間曝

快訊／台股漲幅收斂收漲661.45點　台積電漲40元至1850

不法獲利逾2億！雲林建商勾結掩埋場等業者棄置廢土　檢起訴44人

超好評《寶可夢Pokopia》實體版大缺貨　美國要等三周價格還調漲

停用近20年！基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

停戰髮夾彎！川普「1天改口3次」稱贏不夠　美軍深夜再轟德黑蘭

麵屋一燈遭爆「多人吃完狂吐」　業者緊急清消：今日暫停營業

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅　被稱為「南方人蔘」

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

政治熱門新聞

為包機看球爆口角！　卓榮泰嗆王鴻薇：私人行程為何要跟你報告？

桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養

桃園議員幽會「寫真網紅」全直擊！　豪宅築愛巢

卓榮泰自費赴日看WBC！維安隨行人員機票全包　政府未出錢

「所有單據都在我手上」　卓榮泰：赴日若用公費今天問題更大

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

卓榮泰包機從松指部起飛　顧立雄：起飛、管制都由民航局負責

快訊／綠大安文山初選！核廢水男、美女新人出線　名嘴徐嶔煌落馬

包機飛東京從松指部起飛惹議　卓榮泰：怕新聞曝光成行都有問題

「自費是院長承擔」　管碧玲：這就是台灣外交！懂就懂、不懂是裝不懂

遭週刊爆包養火辣網紅！梁為超秀「空白配偶欄」回應

中華隊遭造謠「打假球」截圖瘋傳　蔡其昌重話回應

新竹縣長黨內對決升溫　民調揭曉陳見賢反超徐欣瑩

賴清德感謝台灣隊：努力過的人都是戰士　拚勁韌性球迷都看在眼裡

更多熱門

相關新聞

捷克隊球員2024年1舉動　台網讚爆

捷克隊球員2024年1舉動　台網讚爆

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，專門分享捷克棒球的IG就貼出一段影片，可見捷克隊的成員雖然無緣晉級八強，但球員們卻在日本玩得很開心，又是坐摩天輪，又是唱歌。捷克球員可愛又真性情的舉動，吸引許多台灣網友的注意，還有人挖出捷克隊2年前的舉動，再掀一番討論。

「中華隊承認打假球？」網友不實貼文　刑事局要查了

「中華隊承認打假球？」網友不實貼文　刑事局要查了

日本情蒐多細？挖出古林睿煬「愛養螞蟻」

日本情蒐多細？挖出古林睿煬「愛養螞蟻」

文保景遭出征！Cheap拋2問題：你會不控分嗎

文保景遭出征！Cheap拋2問題：你會不控分嗎

文保景被酸爆！她逆風喊「當然以自己優先」

文保景被酸爆！她逆風喊「當然以自己優先」

關鍵字：

2026WBC、2026WBC中華隊WBC李洋台韓大戰

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

探8℃！　強冷空氣來了

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

探8℃！　下波還會更冷

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面