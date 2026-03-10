　
社會 社會焦點 保障人權

藝人海產新家被闖空門　監視器畫面拍到「管理員拿磁扣進屋」

▲▼海產。（圖／翻攝自Instagram／seafood_rock）

▲藝人海產台中新家遭自家管理員闖入，警方證實海產已經提告。（圖／翻攝自Instagram／seafood_rock）

記者許權毅／台中報導

藝人海產（劉威廷）活躍在綜藝節目，逐漸打開知名度，平時會透過社群記錄生活的他，昨晚透露台中新家遭人潛入，嫌疑人還是自家社區物業公司人員。轄區警方證實，海產已經提出竊盜及侵入住宅告訴。

海產透露，6日晚間才剛開通手機APP的即時連線通知功能，讓他驚訝的是，他當天晚間10點37分才剛離開住處，隔天（7）日凌晨2點，APP竟跳出有人拿著編號03的門禁卡開門入內的通知，且對方在屋內逗留長達3分鐘之久才離開。

事發當下，海產第一時間就立刻聯繫社區的物業公司尋求協助，沒想到對方竟向他表示：「沒有啊，我去你家按電鈴，沒有人在啊。」這段話讓海產氣炸，「我想請問你我家如果遭小偷，他會開門跟你說我在嗎？」為了避免誤會，他事後甚至親自南下台中，並以一鏡到底的錄影方式蒐證。

海產發現是自家物業公司管理員闖入，根本是監守自盜，痛批「我每個月花3千管理費，我在養一群賊嗎？」自己不但被對方戲謔是APP出問題，甚至還調侃，叫他乾脆去燒香拜拜。

第二警分局說，9日12時40分獲報，北區進化路某社區住戶劉男（海產）住家遭人持備用磁扣進入，經檢視監視器畫面，發現是夜班保全劉男進屋。

經警方確認，該名保全在屋內逗留數分鐘才離去，藝人海產尚未清點詳細財產損失，但已經提出竊盜與侵入住宅告訴，警方已通知嫌疑人劉男到案說明，全案將依法移送偵辦。

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台股漲幅收斂　追價買盤氣弱
台灣最大規模應援樂隊登大聯盟官網！樂手：東蛋塞滿台灣人是夢想
費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中
金錢豹董座告別式　全體員工致哀...送他最後一程
伊朗再出手！擬對波灣船隻「徵收安全費」　鎖定美國盟友
獨／雪碧進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡
女選手奪金！　獎金遭「掛名教練團」瓜分

藝人海產（劉威廷）以節目《大學生了沒》打開知名度，平時會透過社群記錄生活的他，今（9）日在IG上傳一支短片，透露自己位於台中的新家竟遭人潛入，為此他氣炸保警，同時也直言：「我每個月花3千管理費，我在養一群賊嗎？」

海產物業闖空門管理員保全提告藝人

預測WBC 抽Switch Lite

