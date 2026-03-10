　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女高燒9天竟因「輸液管被血栓堵死」　醫嚇：感染炸彈險喪命

▲女子高燒9天。（圖／翻攝自微博）

▲李女士高燒9天。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國深圳一名胃癌康復13年的李女士近日突然出現持續高燒，症狀長達9天未退，送醫檢查後才發現，竟是體內留置多年的中心靜脈導管發生血栓並合併金黃色葡萄球菌感染，情況一度十分危急。主治醫師張建華表示，該狀況如同一顆感染炸彈般，嚴重時會要命。

據《第一現場》報導，李女士因過去治療需要，右臂長期留置中心靜脈導管，用於輸注藥物與營養。近期她突然出現反覆高燒與身體不適，張醫師進一步檢查發現，導管內已形成血栓，並遭金黃色葡萄球菌感染。

▲李女士手臂腫脹。（圖／翻攝自微博）

▲李女士手臂腫脹。（圖／翻攝自微博）

張醫師指出，血栓堵塞了導管輸液通道，使藥物難以順利輸入，同時細菌在導管內部滋生，並在管壁表面形成「生物膜」，這種生物膜結構會保護細菌，使一般抗生素難以滲透消滅，導致感染持續惡化，甚至可能引發敗血症或脓毒症休克，原本用來維持生命治療的輸液導管，因血栓與細菌感染疊加，幾乎成為一顆隨時可能爆發的「感染炸彈」。

專家說明，中心靜脈導管如PICC或頸內靜脈置管，通常用於需要長期輸液的患者，例如接受化療、重症治療或長期營養輸注者。這類導管能避免頻繁穿刺外周血管，但由於其位於深部大血管，屬於血管內異物，因此本身就存在血栓與感染的雙重風險。

▲▼張醫師盡速幫李女士開刀。（圖／翻攝自微博）

▲▼張醫師盡速幫李女士開刀。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子高燒9天竟因輸液管被血栓堵死。（圖／翻攝自微博）

張醫師提醒，若留置導管部位出現紅腫、疼痛、滲液、滲血，或輸液速度突然變慢、不通暢，都可能是血栓或感染的早期徵兆，應立即就醫檢查。

此外，導管在血管內也可能干擾血流或刺激血管壁，誘發局部血栓，嚴重時甚至可能導致深靜脈血栓或肺栓塞。而細菌若沿導管侵入血液，可能引發導管相關血流感染。醫界統計顯示，醫院內血流感染病例中，超過30%與此類導管相關。

03/08 全台詐欺最新數據

女選手奪金！　獎金遭「掛名教練團」瓜分

相關新聞

18歲女學生吃調經藥「胸痛肺栓塞」　醫：要注意血栓風險

18歲女學生吃調經藥「胸痛肺栓塞」　醫：要注意血栓風險

一名18歲女學生日前在清晨突然感覺胸口劇痛，並一路延伸到右肩，她本以為只是身體不適，拖到中午已疼痛難忍，這才趕到急診，竟發現是急性肺栓塞併肺性心臟病，經搶救才保住一命；醫師說，肺栓塞常與血栓形成有關，若有突發胸痛及呼吸困難等症狀，務必及早就醫。

遊韓注意！爆紅「杜拜巧克力Q餅」81家違規

遊韓注意！爆紅「杜拜巧克力Q餅」81家違規

年節心血管急診量暴增　醫曝「4大變因疊加」：血栓風險常被忽略

年節心血管急診量暴增　醫曝「4大變因疊加」：血栓風險常被忽略

搭機別穿短袖T、緊身牛仔褲　空姐醫師警告

搭機別穿短袖T、緊身牛仔褲　空姐醫師警告

嗨一晚突倒地！養生男「血管整個塞住」　醫揪1致命關鍵

嗨一晚突倒地！養生男「血管整個塞住」　醫揪1致命關鍵

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

