生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華隊「1戰將」曾被看輕！體育大叔揭驚人數據：酸民該道歉

▲中華隊鄭宗哲全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭宗哲在台韓大戰中揮出全壘打。（圖／記者林敬旻攝） 

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽已落幕。其中曾被看衰的旅美好手鄭宗哲，在這次經典賽中，以攻擊指數1.238位居全隊第1，是台灣最強大的「核彈頭」。體育評論「體育大叔」寫下感性文，直言「請大家耐心等待最好的鄭宗哲，不要再看輕他。」

走過四度DFA低潮　鄭宗哲用實力回擊網暴

回顧去年休季期間，年僅24歲的鄭宗哲在大聯盟挑戰路上並不順遂，總共遭到4次DFA，當時網路上充滿對他的冷嘲熱諷。體育大叔感嘆，即便當時多次撰文解釋DFA不代表職業生涯終結，且鄭宗哲仍具成長空間，但酸民仍毒舌攻擊，「打擊這麼差，還想站穩大聯盟？」「到底要被DFA幾次？」「富邦悍將選秀狀元預備」。

台韓大戰石破天驚　轟出外野飛球變全壘打

然而，鄭宗哲在今年經典賽的表現堪稱「核彈頭」級別，儘管在熱身賽狀況不佳，首戰對澳洲甚至未排入先發，但自第二戰重回第一棒後，他的表現徹底脫胎換骨。

特別是在對戰韓國的關鍵戰役，當雙方戰成平手時，鄭宗哲擊出一記中外野方向的飛球；起初，眾人皆以為僅是普通飛球，未料竟直衝牆外。體育大叔直言，這記「石破天驚」的全壘打，證明大家都小看了鄭宗哲的力量。

▲中華隊鄭宗哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲旅美好手鄭宗哲。（圖／記者林敬旻攝）

攻擊指數冠絕全隊　體育大叔：他從未輕視自己

本屆賽事中，鄭宗哲的數據表現比2023年更加進化，除了展現選球耐心換得5次保送，更跑出4次盜壘成功，攻擊指數高達1.238，傲視全隊。

體育大叔強調，鄭宗哲以173公分的身高在大聯盟生存極具挑戰，但他從未輕視自己，正如他所言「最好的我，還沒到」。

24歲仍有無限可能　盼球迷耐心等待

打完經典賽後，鄭宗哲將帶著這份信心再度赴美奮戰。體育大叔在文末呼籲，球迷應給予這位年僅24歲的年輕戰將更多耐心與鼓勵，而非在低潮時落井下石。畢竟讓韓國隊吃足苦頭的中華隊，正是由這群像鄭宗哲一樣，在質疑聲中不斷自我超越的選手所組成，而「最好的鄭宗哲」依然值得所有人期待。

每日新聞精選

03/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

即／造謠「WBC中華隊承認打假球？」　50歲男到案

即／造謠「WBC中華隊承認打假球？」　50歲男到案

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽日前落幕，中華隊雖未能晉級複賽，但賽後社群平台卻出現影射「中華隊打假球」的貼文，該貼文以「WBC中華隊承認打假球？」為題，發布於臉書社團「爆政公社公開版」，有網友截圖並標註中華職棒大聯盟會長蔡其昌，要求聯盟關注並採取法律行動。刑事局今（10）日下午1時許，通知涉案張姓男子（50歲）到案說明。

捷克隊球員2024年1舉動　台網讚爆

捷克隊球員2024年1舉動　台網讚爆

「中華隊承認打假球？」網友不實貼文　刑事局要查了

「中華隊承認打假球？」網友不實貼文　刑事局要查了

日本情蒐多細？挖出古林睿煬「愛養螞蟻」

日本情蒐多細？挖出古林睿煬「愛養螞蟻」

化身魔法部長！「場邊施法」助台灣贏南韓　李洋親曝「謎之手勢」意涵

化身魔法部長！「場邊施法」助台灣贏南韓　李洋親曝「謎之手勢」意涵

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

