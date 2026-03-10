中華隊「1戰將」曾被看輕！體育大叔揭驚人數據：酸民該道歉

▲鄭宗哲在台韓大戰中揮出全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽已落幕。其中曾被看衰的旅美好手鄭宗哲，在這次經典賽中，以攻擊指數1.238位居全隊第1，是台灣最強大的「核彈頭」。體育評論「體育大叔」寫下感性文，直言「請大家耐心等待最好的鄭宗哲，不要再看輕他。」

走過四度DFA低潮 鄭宗哲用實力回擊網暴

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧去年休季期間，年僅24歲的鄭宗哲在大聯盟挑戰路上並不順遂，總共遭到4次DFA，當時網路上充滿對他的冷嘲熱諷。體育大叔感嘆，即便當時多次撰文解釋DFA不代表職業生涯終結，且鄭宗哲仍具成長空間，但酸民仍毒舌攻擊，「打擊這麼差，還想站穩大聯盟？」「到底要被DFA幾次？」「富邦悍將選秀狀元預備」。

台韓大戰石破天驚 轟出外野飛球變全壘打

然而，鄭宗哲在今年經典賽的表現堪稱「核彈頭」級別，儘管在熱身賽狀況不佳，首戰對澳洲甚至未排入先發，但自第二戰重回第一棒後，他的表現徹底脫胎換骨。

特別是在對戰韓國的關鍵戰役，當雙方戰成平手時，鄭宗哲擊出一記中外野方向的飛球；起初，眾人皆以為僅是普通飛球，未料竟直衝牆外。體育大叔直言，這記「石破天驚」的全壘打，證明大家都小看了鄭宗哲的力量。

▲旅美好手鄭宗哲。（圖／記者林敬旻攝）

攻擊指數冠絕全隊 體育大叔：他從未輕視自己

本屆賽事中，鄭宗哲的數據表現比2023年更加進化，除了展現選球耐心換得5次保送，更跑出4次盜壘成功，攻擊指數高達1.238，傲視全隊。

體育大叔強調，鄭宗哲以173公分的身高在大聯盟生存極具挑戰，但他從未輕視自己，正如他所言「最好的我，還沒到」。

24歲仍有無限可能 盼球迷耐心等待

打完經典賽後，鄭宗哲將帶著這份信心再度赴美奮戰。體育大叔在文末呼籲，球迷應給予這位年僅24歲的年輕戰將更多耐心與鼓勵，而非在低潮時落井下石。畢竟讓韓國隊吃足苦頭的中華隊，正是由這群像鄭宗哲一樣，在質疑聲中不斷自我超越的選手所組成，而「最好的鄭宗哲」依然值得所有人期待。

►文保景急關IG！他「截圖台韓大戰」喊丟臉 網嘆：根本巨嬰

►韓國「站著被三振」做掉台灣？球迷列2前例：12強我們也換投過

►「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂 5.2萬人看哭