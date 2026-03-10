　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文保景遭出征！Cheap拋2問題「你會不控分嗎」：他穿的是韓國球衣

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝） 

▲韓國確定晉級八強。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，韓國隊9日對戰澳洲一役，最終以7比2擊敗對手，並憑藉較低的失分率晉級8強。不過，9局上韓國強打文保景站著不動被三振的表現，就引起大票台灣網友不滿。對此，網紅Cheap就發文直言，「換作是你，你會不控分嗎？」文保景是韓國人，目標是幫韓國贏球，要求別人犧牲自己來「成全你」，是在想什麼？

文保景站著被三振，台灣網友開酸

比賽進入9局上時，韓國原以6比2領先，但若維持此比分結束，依照分組失分率計算，將由澳洲晉級。韓國隨後攻下關鍵第7分，使晉級情勢出現變化。在韓國攻下第7分後，換文保景上場打擊，但面對多顆好球，他卻沒揮棒，最終站著遭到三振。這個結果正好將比分控制在對韓國最有利的7比2，韓國隨後守住9局下半，成功晉級8強，也讓台灣確定止步預賽。

賽後就有不少台灣網友湧入文保景的IG開酸，「心情真好啊兄弟，你知不知道你剛剛幹了什麼好事」、「站著睡」、「紅中直球記得揮棒」，質疑對方是否刻意控分。

Cheap拋2問題：你會不控分嗎？

Cheap就在臉書粉專上發文表示，文保景IG被灌爆、被罵豬、維基百科被竄改，這是第幾個因為WBC被出征的人？他拋出兩個問題，要大家猜看看，這群出征別人的人會怎麼回答？

第一個問題，「換作是你，你會不控分嗎？」如果今天是中華隊在場上，再多拿一分或少拿一分，就可能送韓國晉級，而自己被淘汰，你會請球員積極進攻，還是站著被三振？第二個問題是，前年12強，中華隊知道自己會晉級後，為了在冠軍賽保留王牌投手林昱珉，臨時更換日本前哨站的投手，還因此被罰款，這是戰略性調度，還是沒有運動家精神？

Cheap直言，文保景領的是韓國球團的薪水、穿的是韓國隊的球衣、是韓國人，他的目標就是幫韓國贏球、幫國家晉級，要求對手犧牲自己的晉級機會來「成全你」，腦袋在想什麼？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「以前笑對岸到處出征，現在......」、「大家各為其主，出征大可不必」、「台灣一堆雙標仔，也不想一想換作台灣做選擇，是否也一樣」、「不爽韓國是一回事，但是這波操作完全合理。只能說韓國心臟夠強大，那個牛棚抖到不行還敢這樣玩」、「應該靠自己上去，命運交在別人手上就是任人擺布」、「我相信換成任何一隊，幾乎都會這樣做的」。

03/08 全台詐欺最新數據

【贏韓國全靠牠加持(誤)】薩摩耶精準預測台韓戰贏家！霸氣態度帥到爆XD

行政院長卓榮泰7日前往日本觀看世界棒球經典賽（WBC），事後爆出從空軍松指部搭乘包機來回，引起外界質疑「私人行程為何能使用松指部」。對此，前國民黨立委陳以信今（10日）表示，租華航包機從空軍松指部起飛，這是總統出訪的標準配備，根本不會為行政院長租包機，尤其如果真是私人行程，更不可能讓一架私人包機使用空軍一號的專用軍事基地起降。他質疑，這件事不只卓榮泰該講清楚，總統賴清德也該公開說明，是不是原本是他自己想去東京巨蛋看棒球？

