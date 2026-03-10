新北救護車鳴笛執勤遭撞！女駕駛未禮讓　最重罰3萬+吊照扣牌

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區昨（9日）晚間發生一起車禍，61歲魏姓婦人開車行經中正路與連城路口時，因未理會義交指揮與救護車鳴笛聲，當場撞上執行公務中的救護車，隨後後方一名電動車騎士又追撞上來。魏婦違反道交法第45條第2項，除了面臨重罰最高3萬元外，將吊銷駕照及扣牌6個月；而開溜的電動車騎士，警方也將通知到案。

▼監視器顯示義交（箭頭）已經舉起指揮棒示意車流停等 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天晚間6時許，36歲尤姓男司機駕駛救護車載著劉姓救護員，沿中和區中正路往和城路方向執行公務。救護車全程開啟警示燈並鳴放警報器，行經連城路口時，當時義交已察覺救護車接近，立即舉起指揮棒示意橫向車流停讓。

未料，魏姓婦人駕駛小客車行經連城路往永和方向時，未注意救護車警報器聲響，也未理會義交指揮，仍直接駛入路口，導致與救護車發生碰撞。由於事發突然，緊跟在魏婦車後的微型電動二輪車騎士彭男也因煞車不及，輕微追撞魏女車尾。

警方獲報趕抵，經檢測救護車司機尤男與魏婦的酒測值均為 0.0mg/L，排除酒駕可能。救護車上2人均未受傷，魏婦則右手擦挫傷，表示不需就醫。監視器畫面顯示，確認救護車當時依法執行勤務且義交已有指揮車流停等動作，魏婦卻未避讓。

警方依道路交通管理處罰條例第45條第2項規定：「聞消防車、救護車等警號不立即避讓」對魏婦製單舉發，除了將面臨最高3萬元罰鍰外，還將被吊銷駕駛執照及吊扣牌照6個月。至於追撞魏女車尾的微型電動車騎士彭男，趁亂騎車駛離現場。恐涉嫌肇事逃逸，目前已通知彭男到案說明。

▼魏婦未禮讓執勤中救護車發生車禍 。（圖／記者陳以昇翻攝）