生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

早上開會其實最有效率　多項研究揭11點員工狀態最佳

▲▼開會,晨會,專注力。（圖／pexels）

▲「一大早又要開會？」這恐怕是許多上班族進辦公室後的第一個心聲。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

「一大早又要開會？」這恐怕是許多上班族進辦公室後的第一個心聲，對於「晨會」職場人士的看法相當兩極，有人認為一早開會容易打擊士氣，而且會議時間容易被拖長影響工作效率，也有人覺得早晨思緒較清晰，究竟何時才是開會的「黃金時段」？根據多項國際研究指出，從人類的專注力與決策能力來看，早上其實是最適合開會的時間，其中上午10點到11點更被視為一天中效率最高的時段。

為了找出效率的真相，根據微軟發布的《Work Trend Index》報告，分析全球數十億筆Microsoft Teams 會議數據後發現，多數高效率會議集中在上午9點至11點之間，此時員工的專注力與互動度最高，研究指出，早上大腦尚未被大量工作資訊消耗，決策與討論更容易聚焦，因此特別適合安排策略討論或重要決策型會議。

反觀下午的會議總是哈欠連連，甚至讓人昏昏欲睡也是有原因的，《哈佛商業評論》也指出，人類在一天之中會出現明顯的「認知表現曲線」，大多數人的思考與判斷能力在上午處於高峰，因此在早上進行會議與決策，錯誤率相對較低，相較之下，下午容易因為長時間工作而出現「決策疲勞」，影響判斷品質。

此外，英國市場研究機構YouGov的調查也發現，多數上班族在上午11點左右精神狀態最佳，此時不僅專注力與反應速度提升，創造力也更活躍，因此被不少企業視為一天中的「黃金會議時間」，YouGov針對英國上班族進行的職場效率調查指出，約有超過三成受訪者表示，上午中段是思考最清晰、討論效率最高的時段，相較之下，清晨剛上班或下午晚些時候，專注力與思考品質都明顯下降。

美國麻省理工學院人類動態實驗室的研究也指出，人類一天的工作效率通常呈現「雙峰曲線」，多數人在上午10點左右會出現第一個專注高峰，接著在午餐後短暫下降，下午約2點左右會迎來第二個效率高峰，不過研究同時發現，上午的專注力持續時間較長，決策品質與邏輯判斷能力也較穩定。

因此，若企業希望提升會議效率，可以將重要決策會議安排在上午9點到11點之間，並盡量控制會議時間，例如15至30分鐘的短會議，避免冗長討論，對員工而言，選對會議時間不只是行程安排問題，更是提升團隊效率的重要關鍵。

