生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本情蒐多細？挖出古林睿煬「愛養螞蟻」　討厭澄清湖：怕鬼

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽9日落幕，不過相關話題仍讓球迷津津樂道。就有網友分享日本隊的情蒐真的非常仔細，連球員私下的興趣都被整理出來。只見「台灣金孫」古林睿煬被挖出不只會打棒球，平常還很喜歡看Discovery，甚至在宿舍養螞蟻、放巨大的蟻巢觀察，讓室友林靖凱相當困擾。

一名網友在Threads分享日本對古林睿煬的調查資料，除了生日、身高體重等資料，還有投球風格、戰績等等。其中，下方的說明欄「不思議之國的古林睿煬」超級有趣，資料指出，古林是一位實力強勁的王牌投手，球速可達157公里/小時，「但與他在投手丘上正統的投球風格相反，他在私生活中有很多奇怪的習慣。」

興趣愛好全被挖　愛蟲「在宿舍養螞蟻」

當中指出，古林睿煬喜歡哼其他球隊的應援曲，尤其喜歡富邦的，絕不唱平鎮高中的校歌；最不喜歡的棒球場是澄清湖，「理由是那裡有鬼出沒。」是個「擅長棒球的生物學家」，比起電視上的體育頻道，更喜歡看探索頻道。

情蒐資料還記載，古林的嗜好是觀察螞蟻「在宿舍裡養了一個巨大的螞蟻窩，這給他的室友林靖凱帶來了極大的困擾。」另外，休息日除了買吃的，不會離開宿舍；回覆 LINE 訊息很慢，未讀訊息數總是保持在 999則以上；很迷信的人，「在贏得比賽後的第二天，他會在下次投球前一天重複吃同樣的食物，做同樣的事情。」

還有，在賽季期間從來不留長頭髮，因為曾在第一年和第二年留長頭髮的時期受傷了過；超商只去7-11；喜歡甜食，特別是威化捲、蛋捲和麻糬。最後還備註，目前古林正在接受營養師的飲食管理，不能再自由進食了。

網笑翻　球迷驚嘆「預算充足的情蒐」

貼文曝光後，不少網友紛紛笑呼，這資訊量太驚人，「給大家看看什麼叫做預算充足的情蒐」、「下面小字有補充：老婆很困擾所以已經放棄螞蟻改玩樂高；聽說聽吉卜力助眠，結果聽著聽著播起霍爾移動城堡世界的約束，睡意全消」、「討厭澄清湖那裡真的好好笑，看日本情蒐只會越來越愛台灣選手」、「日本：情蒐預算充足到可以拿來寫台灣球員有養螞蟻。」

也有不少球迷被這種反差萌逗笑，「這反差萌怎麼回事，臉是可愛系，本人是蟲系」、「他真的好可愛」、「看完姨母笑是正常的嗎」，還有人笑說「又是一張產品成分表，添加許多有趣的知識」，認為這樣的球員背景介紹實在太有趣。

03/08 全台詐欺最新數據

古林睿煬日本情蒐WBC球員

