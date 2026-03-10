李四川卸副市長公務員不捨　寫歌感謝：Hammer Lee讓專業不後退

▲北市府歡送李四川RAP影片。（圖／翻攝自Facebook／李四川）



記者陳家祥／台北報導

台北市副市長李四川昨請辭，投入新北市長選戰。李四川今（10日）在臉書分享，「昨天的歡送會上，他們竟然為我作了一首rap」，笑說好在沒有要我當場配舞。李表示，3年多來，感謝市長的授權，更謝謝市府同仁的支持與幫忙。歌詞中細數李四川上任副市長後推動的政績，並強調他不坐在辦公室，而更多的是與同仁在現場一起流汗，也要大家不必在意政治風暴等。

李四川9日下午主持都委會社子島計畫案，為副市長身份最後的公務行程。他感性表示，「不管我到哪裡去，台北市政府都是我的娘家」，一生之中在台北市政府總共工作將近30年，而這棟樓還是自己當工地主任時蓋起來的，對這裡當然有很大的感情，但是人生絕對會有上台、下台，也會有離開，當然心情保持很平常。

轉換身份後，李四川今在臉書上分享，昨日歡送會上，同仁做了一首饒舌歌曲送給他，讓他相當驚喜。歌詞中細數了李四川上任副市長後推動的政績，包括公館圓環、民權大橋改建、第一果菜市場改建、士林官邸滯洪池、民生水資源再生中心、內湖污水廠上部公園的改造等，還有三層崎花海、田園城市、樂活夜櫻祭活動等。

歌詞中還提到，李四川從不穿西裝在辦公室裡發愁，總在工地現場跟這工務單位的同仁一起濕了領口，實事求是、把繁瑣變簡單，還要公務人員專心政務、別聽政治風暴等，凸顯李四川過去站在公務員身前承擔政治風險的作風，都讓公務員點滴在心頭。



