生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文保景被酸爆！她逆風喊「當然以自己優先」　網贊同：不覺得在搞

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，韓國隊9日對戰澳洲一役，最終以7比2擊敗對手，並憑藉較低的失分率晉級8強。不過，9局上韓國強打文保景站著不動被三振的表現，就引起大票台灣網友不滿，但也有網友逆風表示，比賽時，當然會以自己的利益為優先，所以沒必要說人家沒品。

文保景站著被三振，台灣網友開酸

比賽進入9局上時，韓國原以6比2領先，但若維持此比分結束，依照分組失分率計算，將由澳洲晉級。韓國隨後攻下關鍵第7分，使晉級情勢出現變化。在韓國攻下第7分後，換文保景上場打擊，但面對多顆好球，他卻沒揮棒，最終站著遭到三振。這個結果正好將比分控制在對韓國最有利的7比2，韓國隨後守住9局下半，成功晉級8強，也讓台灣確定止步預賽。

賽後就有不少台灣網友湧入文保景的IG開酸，「心情真好啊兄弟，你知不知道你剛剛幹了什麼好事」、「站著睡」、「紅中直球記得揮棒」，質疑對方是否刻意控分。

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

逆風喊「用不著說人家沒品」　一票贊同

就有網友在Dcard上，以「台灣球迷也用不著說人家沒品」為標題發文，提到如果昨天在場上的是中華隊，也可能選擇控分，畢竟是比賽，一定會以自己的利益為優先，所以沒必要說人家沒品。

貼文底下，也有網友回應，「給那些到處出征的白痴：你比戰績沒贏、比失分輸人、比打擊率更是慘不忍睹，是要拿什麼跟人家乞討晉級？人情味嗎」、「比賽靠自己比較實在啦，還要在那邊算對手得幾分才能晉級」、「我是不覺得韓國在搞我們，韓隊拿到7分就夠了，超過7分沒有意義，就算韓隊的打者故意不打，我也不覺得是在搞，他們應該是想趕快結束九局上，進入九局下，繼續打九局上只是浪費時間而已」、「啊自己就輸澳洲，在那邊出征人真的很XX」。

韓媒：這些台灣球迷水準低下

根據韓媒《體育韓國》報導，韓國隊9日對戰澳洲隊時，一甩前幾日的低迷狀態，文保景表現也非常出色，全場5打數3安打貢獻4分打點，還轟出1發兩分砲，且文保景在本屆經典賽也貢獻出11分打點，可以說是文保景的優異表現，幫助韓國隊成功晉級第二輪8強賽。

韓澳之戰後，由於文保景最後一個打席面對好球均未出棒，導致他除了被質疑「控分」外，他的IG也遭到大量台灣網友洗版，有人指責文保景沒有體育精神、缺乏運動員的抗爭精神，甚至還有人直接人身攻擊，嘲諷文保景身材像「豬」，報導直言，「這些台灣球迷的水準，甚至比未能晉級第2輪的中華隊水準更加低下」。

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台股漲幅收斂　追價買盤氣弱
台灣最大規模應援樂隊登大聯盟官網！樂手：東蛋塞滿台灣人是夢想
費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中
金錢豹董座告別式　全體員工致哀...送他最後一程
伊朗再出手！擬對波灣船隻「徵收安全費」　鎖定美國盟友
獨／雪碧進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

文保景掀戰火　日網力挺：2018世足既視感

文保景掀戰火　日網力挺：2018世足既視感

世界棒球經典賽（WBC）9日的「韓澳大戰」風波持續延燒，韓國隊文保景在9局上領先5分、達成晉級條件後，面對好球連看3球「站著被三振」的舉動，不僅讓台灣球迷理智斷線，也在日本網路上掀起討論，聚焦文保景此舉，究竟是職業賽場的合理戰略，還是運動家精神與現實之間的悲哀差距。

文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

南韓遭疑控分搞台灣　綠委：大家都想晉級！這是人性不用苛責

南韓遭疑控分搞台灣　綠委：大家都想晉級！這是人性不用苛責

卓榮泰包機惹議　新黨控按鈴告他瀆職

卓榮泰包機惹議　新黨控按鈴告他瀆職

「所有單據都在我手上」　卓榮泰：赴日若用公費今天問題更大

「所有單據都在我手上」　卓榮泰：赴日若用公費今天問題更大

