以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

▲駐以色列代表處代表李雅萍大使（右一）赴機場送機離以國人母女，並致贈巧克力點心慰問。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部及我國駐以色列代表處配合以國空域自月8日起有限度開放的最新情勢，於昨（9日）協助有意離境的旅以僑胞2人，自台拉維夫本古里昂（Ben Gurion）機場搭乘以色列國籍航空離境前往布拉格，並銜接返台班機。我國駐以色列代表李雅萍大使偕同仁赴機場向國人表達政府關懷並協助順利離境。

外交部表示，以色列宣布自本月8日起有限度恢復商業客機離境，現行每小時限兩班次窄體客機起降，載客上限為座位數的50%。駐處持續密切關注相關規定的調整，並配合最新情勢及國人意願，協助預訂機位離境。

外交部說明，因應中東戰火，區域情勢持續緊張，外交部目前已將當地多國調升旅遊警示燈號。如果國人仍需至該地區旅行或過境，務請審慎評估並提高警覺，隨時注意戰爭風險，以及機場臨時關閉帶來的不便，並在出發前於外交部領事事務局官網或LINE官方帳號完成「出國登錄」，一旦在國外發生突發狀況，我駐外館處可即時聯繫國人並提供協助。

外交部提醒，國人如果在以色列及中東等衝突地區遇危難或緊急事故，請撥打以下專線，我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；我國駐巴林台北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762。

國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇急難或緊急事故，請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；國人如在伊朗、阿聯大公國遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得必要協助。