　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

▲▼駐以色列代表處代表李雅萍大使（右一）赴機場送機離以國人母女，並致贈巧克力點心慰問。（圖／外交部提供）

▲駐以色列代表處代表李雅萍大使（右一）赴機場送機離以國人母女，並致贈巧克力點心慰問。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部及我國駐以色列代表處配合以國空域自月8日起有限度開放的最新情勢，於昨（9日）協助有意離境的旅以僑胞2人，自台拉維夫本古里昂（Ben Gurion）機場搭乘以色列國籍航空離境前往布拉格，並銜接返台班機。我國駐以色列代表李雅萍大使偕同仁赴機場向國人表達政府關懷並協助順利離境。

外交部表示，以色列宣布自本月8日起有限度恢復商業客機離境，現行每小時限兩班次窄體客機起降，載客上限為座位數的50%。駐處持續密切關注相關規定的調整，並配合最新情勢及國人意願，協助預訂機位離境。

外交部說明，因應中東戰火，區域情勢持續緊張，外交部目前已將當地多國調升旅遊警示燈號。如果國人仍需至該地區旅行或過境，務請審慎評估並提高警覺，隨時注意戰爭風險，以及機場臨時關閉帶來的不便，並在出發前於外交部領事事務局官網或LINE官方帳號完成「出國登錄」，一旦在國外發生突發狀況，我駐外館處可即時聯繫國人並提供協助。

外交部提醒，國人如果在以色列及中東等衝突地區遇危難或緊急事故，請撥打以下專線，我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；我國駐巴林台北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762。

國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇急難或緊急事故，請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；國人如在伊朗、阿聯大公國遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得必要協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股漲幅收斂　追價買盤氣弱
台灣最大規模應援樂隊登大聯盟官網！樂手：東蛋塞滿台灣人是夢想
費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中
金錢豹董座告別式　全體員工致哀...送他最後一程
伊朗再出手！擬對波灣船隻「徵收安全費」　鎖定美國盟友
獨／雪碧進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡
女選手奪金！　獎金遭「掛名教練團」瓜分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃園議員被爆包養網紅　王浩宇：這討論蠻無聊的「他還是會連任」

桃園議員遭爆包養寫真網紅　詹江村：兄弟我挺你「有肩膀的男人」

化身魔法部長！「場邊施法」助台灣贏南韓　李洋親曝「謎之手勢」意涵

揭卓榮泰包機從松指部赴日疑點！　陳以信：原本是賴清德想去看球？

快訊／綠大安文山初選！核廢水男、美女新人出線　名嘴徐嶔煌落馬

遭週刊爆包養火辣網紅！梁為超秀「空白配偶欄」：2年前已離婚

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

李四川卸副市長公務員不捨　寫歌感謝：Hammer Lee讓專業不後退

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

桃園議員被爆包養網紅　王浩宇：這討論蠻無聊的「他還是會連任」

桃園議員遭爆包養寫真網紅　詹江村：兄弟我挺你「有肩膀的男人」

化身魔法部長！「場邊施法」助台灣贏南韓　李洋親曝「謎之手勢」意涵

揭卓榮泰包機從松指部赴日疑點！　陳以信：原本是賴清德想去看球？

快訊／綠大安文山初選！核廢水男、美女新人出線　名嘴徐嶔煌落馬

遭週刊爆包養火辣網紅！梁為超秀「空白配偶欄」：2年前已離婚

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

李四川卸副市長公務員不捨　寫歌感謝：Hammer Lee讓專業不後退

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

基隆內寮「臺灣夢基地」續案查核過關　在地兒少陪伴邁入第6年

蔡依林深圳開唱「罕見笑場」內幕曝！一度唱不下去 現場畫面全被拍

日本「入境審查新法」出爐！搭機前先審查　上路時間曝

快訊／台股漲幅收斂收漲661.45點　台積電漲40元至1850

不法獲利逾2億！雲林建商勾結掩埋場等業者棄置廢土　檢起訴44人

超好評《寶可夢Pokopia》實體版大缺貨　美國要等三周價格還調漲

停用近20年！基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

停戰髮夾彎！川普「1天改口3次」稱贏不夠　美軍深夜再轟德黑蘭

麵屋一燈遭爆「多人吃完狂吐」　業者緊急清消：今日暫停營業

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅　被稱為「南方人蔘」

【勇敢的人先享受】3歲妹妹解鎖兩輪腳踏車 甚至還會站著騎！

政治熱門新聞

為包機看球爆口角！　卓榮泰嗆王鴻薇：私人行程為何要跟你報告？

桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養

桃園議員幽會「寫真網紅」全直擊！　豪宅築愛巢

卓榮泰自費赴日看WBC！維安隨行人員機票全包　政府未出錢

「所有單據都在我手上」　卓榮泰：赴日若用公費今天問題更大

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

卓榮泰包機從松指部起飛　顧立雄：起飛、管制都由民航局負責

快訊／綠大安文山初選！核廢水男、美女新人出線　名嘴徐嶔煌落馬

包機飛東京從松指部起飛惹議　卓榮泰：怕新聞曝光成行都有問題

「自費是院長承擔」　管碧玲：這就是台灣外交！懂就懂、不懂是裝不懂

遭週刊爆包養火辣網紅！梁為超秀「空白配偶欄」回應

中華隊遭造謠「打假球」截圖瘋傳　蔡其昌重話回應

新竹縣長黨內對決升溫　民調揭曉陳見賢反超徐欣瑩

賴清德感謝台灣隊：努力過的人都是戰士　拚勁韌性球迷都看在眼裡

更多熱門

相關新聞

王毅：伊朗戰事本不應發生

王毅：伊朗戰事本不應發生

中國大陸外交部長王毅3日9日接連與科威特、巴林外交大臣通電話，他強調，伊朗目前的戰事是一場本不應發生的戰爭，也是對各方都沒有益處的戰爭，當務之急是盡快停火止戰。

美國軍事戰雷霆萬鈞　伊朗經濟戰拖垮敵營

美國軍事戰雷霆萬鈞　伊朗經濟戰拖垮敵營

川普才喊快結束　伊朗：由我們決定戰爭終結

川普才喊快結束　伊朗：由我們決定戰爭終結

川普：伊朗敢動荷莫茲海峽　美20倍奉還

川普：伊朗敢動荷莫茲海峽　美20倍奉還

五角大廈48小時噴1814億　美伊戰爭成本曝

五角大廈48小時噴1814億　美伊戰爭成本曝

關鍵字：

以色列伊朗中東衝突外交部台灣中東局勢美以伊衝突美伊戰爭

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

探8℃！　強冷空氣來了

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

探8℃！　下波還會更冷

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面