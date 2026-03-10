　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

▲▼總統賴清德主持「健康台灣推動委員會第7次委員會議」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日贈予中華奧會榮譽主席林鴻道「一等卿雲勳章」時，回顧1964年的夏天，當時他還不滿五歲，我國是以「Taiwan」為名參加東京奧運，奧運聖火傳遞有經過台灣，也是目前唯一一次。賴清德說，為了迎接東奧聖火的「毛公鼎」聖火台，現在仍存放在台北體育園區，訴說著這一段歷史，也持續勉勵國人。

賴清德致詞時表示，今天非常榮幸，代表國家頒贈「一等卿雲勳章」，給中華奧林匹克委員會林鴻道榮譽主席。他說，過去數十年來，林鴻道榮譽主席，在運動發展上貢獻卓著，今天在座的各位貴賓，特別是在國際運動場上獎項的得主，能夠親臨現場就可以看得出來林主席過去在競技運動上的貢獻，「林主席在推動籃球、帆船、射箭、滑雪等職業運動上，都有重大的貢獻」。

賴清德指出，在2013年，林榮譽主席擔任我國奧林匹克委員會主席後，更熱心投身台灣的運動及體育事業，在12年的任期中，憑藉廣闊的國際視野、以及無私奉獻的精神，讓台灣的運動發展更上一層樓。

賴清德表示，台灣的國際處境相當特殊，所以奧會主席非常不好當，林榮譽主席任內深耕國際及亞洲奧會，簽署了許多合作協議；當面臨外在壓力時，仍然堅持最基本的「奧會模式」，提升我國運動員的能見度，也有效捍衛我國會籍及運動好手的國際參賽權益。

賴清德強調，林榮譽主席也積極推動運動科學的設置，促成國家運動科學中心成立，導入多項科學化訓練機制，更設置獨立的藥檢機制，讓我們的運動事業與時俱進、與國際接軌。

賴清德說，相信我國得以在近兩屆的東京、巴黎夏季奧運上，獲得鼓舞人心的好成績， 除了政府、企業與國人的大力支持之外， 中華奧會推動的種種政策，也是非常重要的助力。

賴清德提到，運動員的黃金時期相較其他產業從業人員短暫，林榮譽主席倡議 「績優運動選手就業輔導辦法」，來促進運動員退役之後的職涯保障，並可以有效傳承經驗，另也為了培育運動行政與國際人才，創設奧林匹克學院，這些都是了不起的成就。

賴清德認為，林榮譽主席對台灣運動發展的貢獻，令人欽佩，也非常感謝他對國家、對體育、對運動事業的辛苦付出。賴承諾，政府會持續透過各項政策，來協助選手追逐夢想，在國際上發光發熱。

接著，賴清德提到，在1964年的夏天，當時他還不滿五歲，我國是以「Taiwan」為名參加東京奧運，奧運聖火傳遞有經過台灣，也是目前唯一一次；賴清德說，為了迎接東奧聖火的「毛公鼎」聖火台，現在仍存放在台北體育園區，訴說著這一段歷史，也持續勉勵國人。

賴清德說，去年成立了「運動部」，目標是要讓台灣邁向「運動大國」，不僅要在運動事業上追求更多的資源、更好的發展，也要鼓勵全體國人養成運動習慣，促進「健康台灣」的願景。

賴清德表示，相信以台灣越來越受重視的國際地位，以及越來越堅強的運動陣容，一定可以讓台灣，再次在國際舞台上閃閃發光，「讓我們一起努力，用運動團結社會、用運動壯大國家」。

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

女選手奪金！　獎金遭「掛名教練團」瓜分

護理界訴求「三班護病比」入法許久，民眾黨立委邱慧洳今（10日）質詢提到總統賴清德2023年拋競選支票稱會在2年內入法，但顯然已跳票，盼詢行政院長卓榮泰與衛福部長石崇良能押個入法的日期。卓榮泰表示，三班護病比是獎勵先行，逐步推動，推動過程先把執登人員提高，且確實有獎勵方式了，把人數提高一定程度，再來組合。對於卓跟石始終沒押日期，邱慧洳說，今天無法追問數字，因為衛福部永遠在研議。

