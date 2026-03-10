自由車3連霸！女選手控「影子教練」瓜分10萬獎金　還封鎖她

▲自費訓練奪三連霸！全運會選手邱聖芯爆10萬獎金被瓜分。（圖／翻攝邱聖芯FB）

記者賴文萱／高雄報導

奪下2025全運會自由車冠軍的選手邱聖芯在網路指控，她去年10月完成公路賽三連霸，為了突破她都是自費請教練，但近期發現，她的10萬元教練獎金竟被均分給全運會名單中掛名的教練，但這些教練完全沒有提供指導，事後她追問卻被已讀不回，甚至封鎖。對此，高雄市運發局回應，會與代表團教練溝通，期盼協調教練獎金適度分配。

邱聖芯近日在網路發出長文控訴，去年10月，她在全國運動會公路賽拿下冠軍，完成三連霸，為了這場比賽，她除了自律的訓練備賽，為了突破甚至都是自己花錢請教練。但前陣子她想著把教練獎金分享給她的教練時，才發現教練獎金竟被拿去均分給全運會名單中的教練團隊們。

邱聖芯追問之後才知道，高雄市自由車委員會經過討論，由於沒人能夠證明自己是邱聖芯的指導教練，於是把教練獎金平均分配給教練名單中的教練，痛批此舉可笑。

▲▼全運會選手邱聖芯爆10萬獎金被掛名教練瓜分。（圖／翻攝邱聖芯FB）

她強調，她這兩年來完全沒與名單中的教練們訓練，在比賽當天也只有一位教練出場協助開車補給，另一位教練幫她籌備路邊的補給讓她可以接水壺（發自內心非常感謝），而名單中其他教練甚至好幾個比賽當天沒有來，然後最後卻分走這面金牌背後的教練獎金。

邱聖芯為此也曾傳訊息詢問獎金的問題，但得到的回應不是已讀不回，就是完全不讀，甚至有人早就把她封鎖。她說，10萬元不是特別多，但足以讓一位什麼都靠自己的自由選手，在這備戰的兩年中拿出來感謝教練，及替自己增添補給品和裝備。

她不滿表示，當她冒著各種風險在路上訓練、拼命比賽拿下金牌時，而有些人，不曾為她執教，甚至沒有任何交集就把她的教練獎金給均分了，合理嗎？最後她控訴，在台灣當運動員不容易，但她堅持下來了，卻得到這種不公平待遇，請問誰還會堅持下去？

對此，高雄市運發局表示，全國運動會教練獎金是依據高雄市體育獎助金發給辦法規定核發，自由車代表隊教練可向本局申請教練獎金。經查，邱姓選手平時訓練教練並未入選本屆代表隊教練，因此該教練並未符合獎金申請資格。經選手反映代表隊教練團隊並未實質指導選手，引發選手感受不公。

運發局表示，會針對相關現行法規與高雄市體育總會研商檢討，以落實照顧選手。後續將持續與高雄市體育總會自由車委員會及代表隊教練團溝通，期盼協調教練獎金適度分配。