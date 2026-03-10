　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自由車3連霸！女選手控「影子教練」瓜分10萬獎金　還封鎖她

▲▼自費訓練奪三連霸！全運會選手邱聖芯爆10萬獎金被瓜分　掛名教練爽拿錢 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲自費訓練奪三連霸！全運會選手邱聖芯爆10萬獎金被瓜分。（圖／翻攝邱聖芯FB）

記者賴文萱／高雄報導

奪下2025全運會自由車冠軍的選手邱聖芯在網路指控，她去年10月完成公路賽三連霸，為了突破她都是自費請教練，但近期發現，她的10萬元教練獎金竟被均分給全運會名單中掛名的教練，但這些教練完全沒有提供指導，事後她追問卻被已讀不回，甚至封鎖。對此，高雄市運發局回應，會與代表團教練溝通，期盼協調教練獎金適度分配。

邱聖芯近日在網路發出長文控訴，去年10月，她在全國運動會公路賽拿下冠軍，完成三連霸，為了這場比賽，她除了自律的訓練備賽，為了突破甚至都是自己花錢請教練。但前陣子她想著把教練獎金分享給她的教練時，才發現教練獎金竟被拿去均分給全運會名單中的教練團隊們。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱聖芯追問之後才知道，高雄市自由車委員會經過討論，由於沒人能夠證明自己是邱聖芯的指導教練，於是把教練獎金平均分配給教練名單中的教練，痛批此舉可笑。

▲▼自費訓練奪三連霸！全運會選手邱聖芯爆10萬獎金被瓜分　掛名教練爽拿錢 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼全運會選手邱聖芯爆10萬獎金被掛名教練瓜分。（圖／翻攝邱聖芯FB）

▲▼自費訓練奪三連霸！全運會選手邱聖芯爆10萬獎金被瓜分　掛名教練爽拿錢 。（圖／記者賴文萱翻攝）

她強調，她這兩年來完全沒與名單中的教練們訓練，在比賽當天也只有一位教練出場協助開車補給，另一位教練幫她籌備路邊的補給讓她可以接水壺（發自內心非常感謝），而名單中其他教練甚至好幾個比賽當天沒有來，然後最後卻分走這面金牌背後的教練獎金。

邱聖芯為此也曾傳訊息詢問獎金的問題，但得到的回應不是已讀不回，就是完全不讀，甚至有人早就把她封鎖。她說，10萬元不是特別多，但足以讓一位什麼都靠自己的自由選手，在這備戰的兩年中拿出來感謝教練，及替自己增添補給品和裝備。

她不滿表示，當她冒著各種風險在路上訓練、拼命比賽拿下金牌時，而有些人，不曾為她執教，甚至沒有任何交集就把她的教練獎金給均分了，合理嗎？最後她控訴，在台灣當運動員不容易，但她堅持下來了，卻得到這種不公平待遇，請問誰還會堅持下去？

對此，高雄市運發局表示，全國運動會教練獎金是依據高雄市體育獎助金發給辦法規定核發，自由車代表隊教練可向本局申請教練獎金。經查，邱姓選手平時訓練教練並未入選本屆代表隊教練，因此該教練並未符合獎金申請資格。經選手反映代表隊教練團隊並未實質指導選手，引發選手感受不公。

運發局表示，會針對相關現行法規與高雄市體育總會研商檢討，以落實照顧選手。後續將持續與高雄市體育總會自由車委員會及代表隊教練團溝通，期盼協調教練獎金適度分配。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股漲幅收斂　追價買盤氣弱
台灣最大規模應援樂隊登大聯盟官網！樂手：東蛋塞滿台灣人是夢想
費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中
金錢豹董座告別式　全體員工致哀...送他最後一程
伊朗再出手！擬對波灣船隻「徵收安全費」　鎖定美國盟友
獨／雪碧進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡
女選手奪金！　獎金遭「掛名教練團」瓜分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麵屋一燈遭爆「多人吃完狂吐」　業者緊急清消：今日暫停營業

捷克隊嗨玩日本！網見「球員2024年1舉動」讚台捷友好：非常溫暖

日本情蒐多細？挖出古林睿煬「愛養螞蟻」　討厭澄清湖：怕鬼

被虧不紅了　去年68萬人！清境農場：穩居高山景點之冠

揭密「最留不住錢」3大星座　牡羊衝動、這個星座是因為太溫柔！

自由車3連霸！女選手控「影子教練」瓜分10萬獎金　還封鎖她

文保景遭出征！Cheap拋2問題「你會不控分嗎」：他穿的是韓國球衣

文保景急關IG！他「截圖台韓大戰」喊丟臉　網嘆：根本巨嬰

文保景被酸爆！她逆風喊「當然以自己優先」　網贊同：不覺得在搞

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

麵屋一燈遭爆「多人吃完狂吐」　業者緊急清消：今日暫停營業

捷克隊嗨玩日本！網見「球員2024年1舉動」讚台捷友好：非常溫暖

日本情蒐多細？挖出古林睿煬「愛養螞蟻」　討厭澄清湖：怕鬼

被虧不紅了　去年68萬人！清境農場：穩居高山景點之冠

揭密「最留不住錢」3大星座　牡羊衝動、這個星座是因為太溫柔！

自由車3連霸！女選手控「影子教練」瓜分10萬獎金　還封鎖她

文保景遭出征！Cheap拋2問題「你會不控分嗎」：他穿的是韓國球衣

文保景急關IG！他「截圖台韓大戰」喊丟臉　網嘆：根本巨嬰

文保景被酸爆！她逆風喊「當然以自己優先」　網贊同：不覺得在搞

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

基隆內寮「臺灣夢基地」續案查核過關　在地兒少陪伴邁入第6年

蔡依林深圳開唱「罕見笑場」內幕曝！一度唱不下去 現場畫面全被拍

日本「入境審查新法」出爐！搭機前先審查　上路時間曝

快訊／台股漲幅收斂收漲661.45點　台積電漲40元至1850

不法獲利逾2億！雲林建商勾結掩埋場等業者棄置廢土　檢起訴44人

超好評《寶可夢Pokopia》實體版大缺貨　美國要等三周價格還調漲

停用近20年！基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

停戰髮夾彎！川普「1天改口3次」稱贏不夠　美軍深夜再轟德黑蘭

麵屋一燈遭爆「多人吃完狂吐」　業者緊急清消：今日暫停營業

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅　被稱為「南方人蔘」

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

生活熱門新聞

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

探8℃！　下波還會更冷

文保景急關IG！他「截圖台韓大戰」喊丟臉　網嘆：根本巨嬰

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

快訊／今晨10.1℃　3縣市大雨特報

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

韓國「站著被三振」做掉台灣？球迷列2前例：別糾結

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

茶湯會一家接著一家關？業者曝原因　

更多熱門

相關新聞

馬英九愛店熄燈！「原鄉牛肉麵」遭房東收回　老顧客錯愕

馬英九愛店熄燈！「原鄉牛肉麵」遭房東收回　老顧客錯愕

「原鄉牛肉麵」是高雄老字號牛肉麵，1997年開幕，曾被民眾捕獲野生馬英九在店內用餐，沒想到該店在《Google Maps》上突然顯示「房東收房、暫停營業。」驚呆一票死忠顧客，目前門口鐵門深鎖，尚未有出售或出租訊息，專家分析，整棟透天行情約2000~2500萬元。

國10交流道砂石車擦撞翻覆　4人送醫

國10交流道砂石車擦撞翻覆　4人送醫

即／高雄汽車旅館驚傳命案！女子陳屍浴室　

即／高雄汽車旅館驚傳命案！女子陳屍浴室　

高雄釋15億建地標售　市場指「南台灣土地公」有望出手

高雄釋15億建地標售　市場指「南台灣土地公」有望出手

即／高雄汽修廠老闆遭貨車輾過　搶救不治

即／高雄汽修廠老闆遭貨車輾過　搶救不治

關鍵字：

自由車教練獎金全運會邱聖芯高雄

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

探8℃！　強冷空氣來了

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

探8℃！　下波還會更冷

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面