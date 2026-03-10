誰最容易被求職詐騙？104揭最容易被騙3種人

▲求職詐騙手法不斷翻新，104人力銀行分析容易被騙的心理弱點。（圖／取自pexels）

農曆年後向來是轉職旺季，不少人開始重新規劃職涯，但同時也成為求職詐騙活躍的時期，近期有不少求職者在社群平台分享經驗，表示在臉書或社群平台搜尋工作時，常看到「知名品牌徵數位行銷企劃」、「遠端接案高薪職缺」等廣告，點進去後被邀請加入多個群組，過程中不僅沒有實際工作內容，反而有人開始鼓吹投資、加入計畫或透過點流量賺錢，手法不斷翻新。

面對層出不窮的求職詐騙，104人力銀行分析指出，詐騙集團往往鎖定求職者在轉職期間出現的心理弱點，並整理出「三大情緒黑洞」，提醒求職者建立心理防火牆，避免落入高薪誘惑的職涯陷阱。

104指出，當人們離開原本熟悉的工作環境、進入求職市場時，心理狀態往往會進入一段「過渡真空期」，這段期間，求職者可能因為多次收到面試後的感謝信而產生焦慮與自我懷疑，也可能因過去的資歷而對自己過度自信，甚至在長時間求職過程中出現疲勞感與想走捷徑的念頭，這些情緒波動，正是詐騙集團用來鎖定目標的重要線索。

首先是「卑微急迫型」。當待業時間拉長、存款逐漸減少，求職者的焦慮感會持續升高，心理學上稱為由「理性決策模式」轉為「生存應激模式」，在這種狀態下，人們容易忽略風險，只要出現看似快速解決困境的機會，就可能降低警戒心，成為詐騙集團利用的目標。

第二類則是「過度自信型」。104指出，部分中高階人才或專業人士在某些領域累積經驗後，可能產生「專家盲點」，認為自己能識破各種騙局，當詐騙者以高薪、海外機會或新興產業名義接觸時，容易讓人誤以為是難得的機會，甚至把不合理的報酬合理化為自身專業價值，反而更容易掉入陷阱。

第三類則是「懶惰僥倖型」。求職過程往往是一場長期消耗戰，從投遞履歷、修改資料到多次面試，都會耗費大量時間與精力。當大腦長期處於疲勞狀態時，判斷能力也會下降，心理學稱為「決策疲勞」，在這種情況下，一旦出現「簡單、高報酬、快速入職」的機會，就容易讓人忽略不合理之處。

面對求職市場資訊混雜的環境，求職者應保持基本警覺，例如遇到要求先投資、加入群組或點擊不明連結的工作機會，都應提高警戒。