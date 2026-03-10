　
埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

▲▼ 加薩拉法邊境關卡的埃及一側。（圖／路透）

▲加薩拉法邊境關卡的埃及一側。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

中東戰火持續延燒，有台人參加埃及旅遊團，原本相當滿意，直到最後一天卻出現爭議。他抱怨，當天的行程不僅沒跑完，一行人還被送往剛遭空襲的杜拜轉機，在當地聽到5次防空警報，不禁開批「一旦遇到戰爭風險，他們會為了自身利益，犧牲你的核心行程，甚至罔顧你的生命安危。旅行社高層的決策，把我們從安穩的埃及，推向了戰火最前線。」不過，貼文曝光後，不少人認為旅行社是在緊急情況下協助旅客返台、值得肯定，旅行社負責人也親自現身留言。

該名旅客在社群平台指出，原本認為是一場完美的埃及之旅，餐飲、領隊、導遊都沒話說，「直到最後一天飛杜拜的班機被取消，而杜拜在數小時前剛遭受伊朗空襲，旅行社高層做出了一個讓人心寒的決定。」

5小時行程被砍　團員怨「被帶往戰火最前線」

他表示，原本行程安排在大埃及博物館停留5到6小時，結果只停留約30分鐘，旅行社突然一通電話要求全團「立刻撤離去機場」趕飛杜拜的候補。導遊無奈帶著我們在館內「跑步衝刺」，拍完紀念照後趕緊衝機場。

令他不解的是，開羅相對安全，質疑旅行社為了省事省錢，把團員送往剛受襲、領空極度不穩的杜拜。讓他更害怕的是，抵達杜拜後，短時間內響起5次防空警報，所有人還被要求前往安全區域避難，「那種導彈隨時可能落下的恐懼，至今揮之不去。」

最後他直呼，在平安無事時，該旅行社表現很好，「但一旦遇到戰爭風險，他們會為了自身利益，犧牲你的核心行程，甚至罔顧你的生命安危。」更直批旅行社高層的決策，把他們從安穩的埃及，推向了戰火最前線。

網不挺「有錢也不一定回得來」　讚旅行社決策

不過，貼文曝光後，不少網友反而替旅行社說話，「如果沒趕上航班，你願意在埃及停半個月嗎？」「當下航班混亂，有錢也不一定回得來」、「業者其實是盡力把你們送回台灣」、「戰爭是突發事件，旅行社也很難預料。」也有人指出，當時很多轉機旅客都面臨班機取消、價格暴漲等情況，「多滯留一天就是不安，也可能燒很多錢。」

還有人留言列點打臉，「一直在強調『埃及沒被打，而我們被送去被打的地方』，但你知不知道，台灣飛埃及沒有直飛，轉飛以下的選擇：1.約旦航空，但至少要轉機2次、2.卡達、3.阿聯酋、4.土耳其航空（常常超賣）、5.中國的東方公司（轉機要台胞證，如沒帶身份證出國就無法辦台胞證）。」

再來，他指出，峇里島還有很多歐洲旅客無法回國；戰況若更吃緊，前面有沒消化完的旅客，航一旦縮減，回家路會更漫長；杜拜是中東的經濟命脈主要航空樞紐，相形之下並沒有那麼可怕的危險；伊朗亂炸亂打，子彈都飛到土耳其，挑戰北約，「其實就沒有所謂絕對安全的周邊國家了。」

他也不禁直呼，感謝原PO發文，讓他認識一家優秀的旅行社，「在第一時間判斷狀況並能搶到機位將團員送回國」、「因為出國旅遊真的不是只有歡天喜地的回憶和滿足，是包含危機控管處理，只不過跟團，非個人的行為導致，危機管理是旅行社和領隊。」

旅行社負責人現身　高EQ喊「慶幸您平安到家」

對於相關爭議，旅行社負責人也親自到貼文底下留言澄清，「看到貼文真的很心痛。當天航班大亂，飛杜拜只剩1班，且到三月底前全無機位！ 如果不逼大家衝刺去機場，全團將困在埃及半個多月。」

負責人透露，有團員家屬相當焦急，旅行社是拼命才搶到機位，「我們無法預知杜拜空襲，只求『把大家活著送回家』。」他也無奈直呼，「我們是當時唯一如期逃出回台的團。拚全力救人卻被誤解，真的好委屈」，最後仍感性道「但慶幸您平安到家了。」高EQ留言引來2.9萬人按愛心肯定。

03/08 全台詐欺最新數據

女選手奪金！　獎金遭「掛名教練團」瓜分

