文保景掀台韓戰火　日網力挺曝「2018世足既視感」：日本也被罵爆

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）



記者張方瑀／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）9日的「韓澳大戰」風波持續延燒，韓國隊文保景在9局上領先5分、達成晉級條件後，面對好球連看3球「站著被三振」的舉動，不僅讓台灣球迷理智斷線，也在日本網路上掀起討論，聚焦文保景此舉，究竟是職業賽場的合理戰略，還是運動家精神與現實之間的悲哀差距。

5分領先就「打卡下班」 文保景站著被三振惹議

根據日媒報導，韓國隊在9局上藉由安賢敏的中外野犧牲打，將比分擴大至7比2，當時韓國隊已同時滿足「領先5分」與「失分2分以下」的晉級條件。隨後在2出局一壘有人的情況下，強打文保景上場卻連看3球、完全不揮棒遭到三振。

文保景的行為瞬間引爆台灣網路社群怒火，球迷湧入文保景的Instagram開嗆，甚至有人篡改文保景的維基百科，加註「2026年3月9日韓澳大戰中，9局上進攻態度消極，完全沒有運動家精神」等語。雖然該文字事後已被刪除，但仍引起日媒關注。

戰術合理論：規則內的「勝負優先」與足球世界盃既視感

針對文保景放棄進攻的爭議，大批日本網友認為這在職業競技中是「理所當然的抉擇」。

部分網友以2018年足球世界盃日本隊的「回傳球事件」為例，指出當時日本隊為了確保晉級也曾消極控球，雖然一度引發撻伐，但在「背負國家威信」的勝負世界裡，只要在規則允許範圍內選擇勝率最高的策略，本來就是優先考量。

▲WBC韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽。（圖／記者林敬旻攝）

更有專業球迷冷靜分析，在複雜的失分率規則下，多拿一分未必是好事。

若韓國隊多拿分導致比賽進入下半局出現變數，甚至可能因為得分與局數比的微妙變化，反而讓韓國陷入不利。網友直言，「這並非卑鄙，而是為了贏球所採取的正當行動，考慮到勝利，這也是無可奈何的選擇。」

理想與現實的拉鋸 運動家精神的「兩難定義」

然而，另一派日本網友則從「運動本質」提出質疑。有評論感嘆，這場爭議反映了「理想與現實的鴻溝。」網友指出，運動家精神應分為兩種，一種是「不打假球、不侮辱對手」的倫理基準；另一種則是「隨時全力以赴」的觀賽倫理。

「如果規則是贏球就好，那全力進攻才是正義；但這屆WBC的晉級規則與得失分計算掛鉤，導致『不冒險進攻』反而變成最合理的行動。」

有日本網友引用哲學觀點感嘆，當規則（法）本身設計得扭曲時，球員的德行樣貌也會隨之扭曲，直言「這真的是非常遺憾的事」。

規則才是元凶？ 日本網友籲：大會應修正晉級基準

此外，不少日本網友將矛頭指向主辦單位。

留言指出，運動作為一種「娛樂事業」，應該要能讓觀眾享受比賽過程，但現行規則卻逼得選手必須做出「站著被三振」這種倒胃口的決定，「既然是『商業演出』，就應該展現讓觀眾想看的打法，大會應該修正晉級基準，否則同樣的狀況只會再次發生。」