　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捷克隊嗨玩日本！網見「球員2024年1舉動」讚台捷友好：非常溫暖

▲12強中華隊捷克交流賽，球員披掛對方國旗上場。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊捷克交流賽，球員披掛對方國旗上場。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，專門分享捷克棒球的IG就貼出一段影片，可見捷克隊的成員雖然無緣晉級八強，但球員們卻在日本玩得很開心，又是坐摩天輪，又是唱歌。捷克球員可愛又真性情的舉動，吸引許多台灣網友的注意，還有人挖出捷克隊2年前的舉動，再掀一番討論。

捷克隊球員玩日本、玩台灣！

[廣告]請繼續往下閱讀...

捷克棒球4日透過IG分享一段影片，透露球員們在訓練結束後，因為熱心人士的安排，讓他們可以遊覽東京巨蛋周邊地區。從影片可見，球員們似乎在樂園玩得很開心，甚至還拿起麥克風忘情開唱。

不少台灣網友看到後，便紛紛回應「你們真的好可愛」、「喜歡捷克隊」、「捷克是很棒的球隊，超可愛」、「好喜歡你們的精神狀態」、「捷克球隊真的很棒」、「有夠可愛！台捷友好」、「我要去捷克玩」、「穿球衣去玩，真的會瘋掉，愛死」、「好可愛，好棒的精神狀態」。

從該IG的精選動態也可見，捷克隊先前來台時，也有認真玩台北，不僅到公園玩溜滑梯，還體驗摩托車，各種照片讓人看得嘴角壓不住。

捷克隊球員曾披國旗出場

捷克隊球員的舉動，引起台灣網友廣泛關注，其中還有網友想起，捷克隊的球員曾經披著中華民國國旗。事實上，中華隊2024年11月與捷克進行交流賽首戰，當時捷克右外野手赫魯普（Marek Chlup）就特別披著中華民國國旗出場，用輕鬆活潑的方式，展現了他們對台灣的友好。而中華隊則由隊長陳傑憲披著捷克國旗進場。

許多台灣網友也在Threads上感動表示，「捷克對我們友善，我們也一定會溫暖待他們」、「除了日本，下一個出現滿街台灣人的地方就是捷克了」、「感謝捷克與日本的力挺，我幾乎沒在出國的，但如果有機會去歐美旅遊，首選捷克，若是亞洲旅遊，首選日本」、「我愛捷克，是個非常溫暖的國家」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股漲幅收斂　追價買盤氣弱
台灣最大規模應援樂隊登大聯盟官網！樂手：東蛋塞滿台灣人是夢想
費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中
金錢豹董座告別式　全體員工致哀...送他最後一程
伊朗再出手！擬對波灣船隻「徵收安全費」　鎖定美國盟友
獨／雪碧進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡
女選手奪金！　獎金遭「掛名教練團」瓜分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麵屋一燈桃園華泰店爆食安疑慮　業者：今日自主清消、暫停營業

捷克隊嗨玩日本！網見「球員2024年1舉動」讚台捷友好：非常溫暖

日本情蒐多細？挖出古林睿煬「愛養螞蟻」　討厭澄清湖：怕鬼

被虧不紅了　去年68萬人！清境農場：穩居高山景點之冠

揭密「最留不住錢」3大星座　牡羊衝動、這個星座是因為太溫柔！

自由車3連霸！女選手控「影子教練」瓜分10萬獎金　還封鎖她

文保景遭出征！Cheap拋2問題「你會不控分嗎」：他穿的是韓國球衣

文保景急關IG！他「截圖台韓大戰」喊丟臉　網嘆：根本巨嬰

文保景被酸爆！她逆風喊「當然以自己優先」　網贊同：不覺得在搞

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

麵屋一燈桃園華泰店爆食安疑慮　業者：今日自主清消、暫停營業

捷克隊嗨玩日本！網見「球員2024年1舉動」讚台捷友好：非常溫暖

日本情蒐多細？挖出古林睿煬「愛養螞蟻」　討厭澄清湖：怕鬼

被虧不紅了　去年68萬人！清境農場：穩居高山景點之冠

揭密「最留不住錢」3大星座　牡羊衝動、這個星座是因為太溫柔！

自由車3連霸！女選手控「影子教練」瓜分10萬獎金　還封鎖她

文保景遭出征！Cheap拋2問題「你會不控分嗎」：他穿的是韓國球衣

文保景急關IG！他「截圖台韓大戰」喊丟臉　網嘆：根本巨嬰

文保景被酸爆！她逆風喊「當然以自己優先」　網贊同：不覺得在搞

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

基隆內寮「臺灣夢基地」續案查核過關　在地兒少陪伴邁入第6年

蔡依林深圳開唱「罕見笑場」內幕曝！一度唱不下去 現場畫面全被拍

日本「入境審查新法」出爐！搭機前先審查　上路時間曝

快訊／台股漲幅收斂收漲661.45點　台積電漲40元至1850

不法獲利逾2億！雲林建商勾結掩埋場等業者棄置廢土　檢起訴44人

超好評《寶可夢Pokopia》實體版大缺貨　美國要等三周價格還調漲

停用近20年！基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

停戰髮夾彎！川普「1天改口3次」稱贏不夠　美軍深夜再轟德黑蘭

麵屋一燈桃園華泰店爆食安疑慮　業者：今日自主清消、暫停營業

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅　被稱為「南方人蔘」

甜茶到中國街頭賣霉豆腐　還用桌球拍切...真的不是AI！

生活熱門新聞

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

探8℃！　下波還會更冷

文保景急關IG！他「截圖台韓大戰」喊丟臉　網嘆：根本巨嬰

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

快訊／今晨10.1℃　3縣市大雨特報

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

韓國「站著被三振」做掉台灣？球迷列2前例：別糾結

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

茶湯會一家接著一家關？業者曝原因　

更多熱門

相關新聞

「中華隊承認打假球？」網友不實貼文　刑事局要查了

「中華隊承認打假球？」網友不實貼文　刑事局要查了

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽日前結束，中華隊雖未能取得晉級複賽資格，但球員在比賽期間全力應戰、拚戰到最後一刻的表現，讓球迷看得熱血沸騰。不過在賽事結束後，社群媒體上出現網友指稱中華隊「打假球」的言論，引發部分球迷不滿。

陳傑憲週五赴醫院追蹤傷勢

陳傑憲週五赴醫院追蹤傷勢

日本情蒐多細？挖出古林睿煬「愛養螞蟻」

日本情蒐多細？挖出古林睿煬「愛養螞蟻」

化身魔法部長！「場邊施法」助台灣贏南韓　李洋親曝「謎之手勢」意涵

化身魔法部長！「場邊施法」助台灣贏南韓　李洋親曝「謎之手勢」意涵

文保景遭出征！Cheap拋2問題：你會不控分嗎

文保景遭出征！Cheap拋2問題：你會不控分嗎

關鍵字：

中華隊經典賽WBC棒球捷克隊台捷友好

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

探8℃！　強冷空氣來了

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

探8℃！　下波還會更冷

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面