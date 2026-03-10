捷克隊嗨玩日本！網見「球員2024年1舉動」讚台捷友好：非常溫暖

▲12強中華隊捷克交流賽，球員披掛對方國旗上場。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，專門分享捷克棒球的IG就貼出一段影片，可見捷克隊的成員雖然無緣晉級八強，但球員們卻在日本玩得很開心，又是坐摩天輪，又是唱歌。捷克球員可愛又真性情的舉動，吸引許多台灣網友的注意，還有人挖出捷克隊2年前的舉動，再掀一番討論。

捷克隊球員玩日本、玩台灣！

捷克棒球4日透過IG分享一段影片，透露球員們在訓練結束後，因為熱心人士的安排，讓他們可以遊覽東京巨蛋周邊地區。從影片可見，球員們似乎在樂園玩得很開心，甚至還拿起麥克風忘情開唱。

不少台灣網友看到後，便紛紛回應「你們真的好可愛」、「喜歡捷克隊」、「捷克是很棒的球隊，超可愛」、「好喜歡你們的精神狀態」、「捷克球隊真的很棒」、「有夠可愛！台捷友好」、「我要去捷克玩」、「穿球衣去玩，真的會瘋掉，愛死」、「好可愛，好棒的精神狀態」。

從該IG的精選動態也可見，捷克隊先前來台時，也有認真玩台北，不僅到公園玩溜滑梯，還體驗摩托車，各種照片讓人看得嘴角壓不住。

捷克隊球員曾披國旗出場

捷克隊球員的舉動，引起台灣網友廣泛關注，其中還有網友想起，捷克隊的球員曾經披著中華民國國旗。事實上，中華隊2024年11月與捷克進行交流賽首戰，當時捷克右外野手赫魯普（Marek Chlup）就特別披著中華民國國旗出場，用輕鬆活潑的方式，展現了他們對台灣的友好。而中華隊則由隊長陳傑憲披著捷克國旗進場。

許多台灣網友也在Threads上感動表示，「捷克對我們友善，我們也一定會溫暖待他們」、「除了日本，下一個出現滿街台灣人的地方就是捷克了」、「感謝捷克與日本的力挺，我幾乎沒在出國的，但如果有機會去歐美旅遊，首選捷克，若是亞洲旅遊，首選日本」、「我愛捷克，是個非常溫暖的國家」。