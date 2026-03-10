　
    • 　
>
生活

別再把雞蛋放同個籃子！「交友名單」策略讓你告別暈船與焦慮

▲▼愛情,戀愛,交友軟體,暈船,名單,焦慮。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲掌握「交友名單」主動權，多方認識不暈船，讓你理性尋找命定另一半。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

當你在交友軟體上遇到心儀的對象時，世界彷彿瞬間只剩下彼此，對方也立刻成為你的生活重心：每天二十四小時傳訊息、規劃約會，甚至開始幻想兩人的未來。這一切聽起來就像浪漫童話，直到對方突然「不告而別（Ghosting）」，讓你不得不心碎地從頭開始。國外網站《Bustle》文章中提到，這正是為什麼許多專家建議在感情穩定前，應該建立自己的「交友名單（Dating Roster）」。TikTok創作者@pinchofcoco分享了她在2026年的交友建議，她認為最有效的做法就是同時與多人互動。她在影片中直言：「我知道要同時和好幾個人約會很累，但相信我，你絕對不會想把雞蛋放在同一個籃子裡。」

為什麼你應該多認識幾個對象？

▲▼愛情,戀愛,交友軟體,暈船,名單,焦慮。（圖／取自免費圖庫pexels）

如果你覺得尋找對象的過程充滿壓力、毫無進展或節奏太慢，那麼同時與多個對象約會或許能幫上忙。透過建立交友名單，你不僅能增加脫單的機率，還能享有額外的好處。

創作者@kamrinwhite指出，擁有交友名單能幫助緩解「焦慮型依附（Anxious Attachment Style）」所帶來的衝動，避免太快對某個對象產生過度依賴。她笑稱：「我把焦慮型依附的人稱為『童話愛好者』，因為我們總能找到方法把任何人過度浪漫化。而同時與多人約會的目的，就是教你不需要陷得那麼深。」

這也意味著你能更客觀地認識每個人的真實模樣，而非盲目地沉溺於對某人的幻想。如果你今晚約會的對象連話都聊不開，而明晚約會的對象卻能和你侃侃而談，兩者的差距會變得高下立判；轉瞬之間，那些「低標」的行為將不再能滿足你，你也更容易察覺到對方的「危險信號（Red Flags）」。

保持自信與理性

▲▼愛情,戀愛,交友軟體,暈船,名單,焦慮。（圖／取自免費圖庫pexels）

這種策略也是提升自信的強心針。如果你只跟一個人聊天，而對方突然消失，那種挫敗感會非常巨大；但若你同時有幾個聊得來的對象，當某人的訊息逐漸冷淡時，你的心情就不會受到太大波動，交友教練@sabrina.zohar表示：「你的自信心不會因為一個人不喜歡你而動搖，只要轉向另一個對象聊天就好。」

心理治療師Lisa Chen表示，這種「單線發展」的約會模式往往會帶來超乎預期的焦慮感。當你把所有籌碼都壓在一個人身上，並拚命希望結果圓滿時，你的立場會變得非常被動。她在接受《Bustle》採訪時提到：「人們會開始像參加高壓面試一樣去評估關係，而不是單純觀察是否有心靈連結，這會扭曲判斷力，並產生一種虛假的急迫感。」

透過與兩三個人同時約會，可以減輕壓力並幫助你做出更清晰的決定。Lisa Chen認為，當一個人擁有選擇權時，他們會基於理性和直覺做出判斷，而非出於恐懼或絕望；他們會傾向於觀察自己在每個人身邊的真實感受，而不是急著強求一段長遠的關係。

如何建立你的交友名單？

▲▼愛情,戀愛,交友軟體,暈船,名單,焦慮。（圖／取自免費圖庫pexels）

如果你習慣一次只與一人交往，想到要同時應付多人或許會感到精疲力竭，但這其實比你想像中簡單。Lisa Chen解釋，建立名單的重點在於「帶有目標地約會」，這是一種微調尋找愛情方式的策略。

這並非鼓勵你去玩弄感情、備胎成群或劈腿，她強調：「交友名單應該是一份讓你感到好奇、且可能有發展潛力的清單，而不是為了收集關注或達成某種清單勾選。目標是透過與不同人的互動來收集數據，進而辨識出真正適合你的連結。」

這也不代表你非得一次跟十個人聊天，試著從兩三個人開始即可。你可以在一週內安排幾場約會，或是在使用交友軟體的同時也出門與人見面。為了讓過程更輕鬆，Lisa Chen建議在約好見面後，盡量減少傳訊息的頻率，避免手機響個不停。她提醒，過多的訊息往返容易營造出「虛假的親密感」，這正是你該避開的陷阱，請把對話留到見面時再說。

只要雙方尚未達成「穩定交往（Exclusive）」的共識，與其他人認識完全是沒問題的。創作者@wild_milk在TikTok上詢問一週與不同人約會是否很奇怪時，許多網友都表示認同，甚至有人留言分享：「老兄，我奶奶在1949年時就有大概12個男朋友呢！」另一位網友則寫道：「只要還沒確認關係，你想見多少人都可以隨心所欲。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

愛情戀愛交友軟體暈船名單焦慮

