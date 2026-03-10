韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

▲文保景憑藉驚人的火力支援，成為韓國隊預賽救世主。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

WBC經典賽C組預賽，9日隨著韓國7：2擊退澳洲，拿下最後一個晉級資格落幕。期間，文保景「猛打賞」貢獻四打點，成為韓國隊救世主，卻在九局上打席「站著被三振」，被台灣球迷質疑「控分」，連IG都被台灣網友出征洗到關版。

韓國隊晉級8強賽 文保景是關鍵功臣

韓國隊9日對戰澳洲隊，文保景表現非常出色，單場5打數3安打，二局上還轟出兩分砲，貢獻4分打點。本屆經典賽至今，文保景已經累積貢獻11分打點，追平 2009 年金泰均創下的韓國隊史WBC單屆打點紀錄。可以說，文保景優異的火力支援，成為韓國隊晉級的一大關鍵。

▲文保景累積貢獻11分打點，追平2009年金泰均創下的韓國隊史紀錄。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

不過，九局上，韓國隊取得7：2的領先時，輪到文保景打擊，但他面對澳洲投手時，卻連續看著球進壘，甚至面對偏紅中的球路也毫無揮棒意圖，最終在滿球數下「站著被三振」，將雙方比分凍結在7:2。

文保景IG遭出征洗版 韓媒批評台灣球迷水準低下

文保景的表現，引發台灣球迷的強烈不滿，認為韓國隊刻意「控分」，目的是為了確保自己晉級的同時，將台灣隊淘汰。消息一出，文保景IG遭大量台灣網友洗版，有人指責文保景沒體育精神，還有人人身攻擊，嘲諷文保景身材像「豬」。

▲文保景氣憤回應謾罵。（圖／翻攝自臉書）

文保景一度氣憤回應謾罵，但最後仍選擇關閉IG帳號，引起韓國媒體關注。對此，韓媒《體育韓國》報導直言，「這些台灣球迷的水準，甚至比未能晉級第2輪的中華隊水準更加低下」，韓媒《OSEN》、《SPOTVNEWS》也相繼報導「台灣球迷發洩怒氣」、「網暴文保景」。

有台灣網友反思，「台韓戰贏了，YT韓語留言幾乎都是祝福、稱讚，結果換他們晉級了，我們跑去鬧？」不過，也有部分台灣網友指出，那些留言洗版的台灣帳號可能是中國網軍的「認知作戰」，意圖假冒台灣人製造爭議。

為何此舉「掐斷」台灣晉級最後生機？

根據本屆 WBC 的晉級規則，當台、韓、澳戰績相同時，將比較對戰失分率。

中華隊對上澳洲時，沒有守到九局下，所以守備局數為8局，共計24個出局數；對上韓國時，打到延長賽10局，共計30個出局數。兩者合計54個出局數，中華隊輸給澳洲、韓國共計7分，所以7/54，對戰失分率為0.1296。

澳洲同樣失去7分，總出局數也是54個，對戰失分率跟台灣平手。儘管韓國同樣失分7分，但和澳洲打滿9局、和台灣打滿10局，共計57出局數，比台灣多3個出局數，所以7/57，對戰失分率0.1228，因此取得最後一個晉級資格。

▲文保景為何「站著被三振」？韓國考量不一樣。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

為什麼比分 7:2 對韓國最有利？

對台灣來說，韓國隊拿下第 8 分，澳洲失分率的權重會改變，台灣就有機會靠著較佳數據晉級。但從競賽戰術角度看，韓國若要晉級，必須「淨勝 5 分以上」，且「失分控制在 2 分內」。

當時韓國隊首要目標是「守住 5 分差」並「趕快結束半局」，避免澳洲隊在九局下有任何反撲或增加韓國投手用球數的風險。

文保景可能接到戰術指示

文保景整場打得這麼好，最後一個打席卻選擇不出棒，這種反差極有可能是「休息區下達的戰術指示」。文保景是韓國隊挺進邁阿密複賽的最大功臣，卻在九局上的消極出棒，也讓他成了這場「數學大戰」中最具爭議性的角色。

韓國「控分」無運動家精神？網翻出台灣12強也曾「臨時換投」

世界12強賽循環賽最終戰，中華隊在賽前臨時更換原先公布的投手林昱珉，這樣「保留王牌」的戰略調整，因違反賽制規則被罰6.5萬，一度被日媒批評「沒有運動家精神」。

▲網友提到中華隊也曾在12強賽「臨時換投」。（圖／翻攝自臉書）

不過，當時日本教練與球員仍以平常心迎戰。日本外野手五十幡亮汰受訪時說：「得知台灣更換先發投手時，我們的第一反應是『他們真的很想贏』，但這也使我們更加燃起鬥志。」

▼「運動家精神」在網上引發熱議。（圖／翻攝自臉書）