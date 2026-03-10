　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

▲文保景憑藉驚人的火力支援，成為韓國隊預賽救世主。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

WBC經典賽C組預賽，9日隨著韓國7：2擊退澳洲，拿下最後一個晉級資格落幕。期間，文保景「猛打賞」貢獻四打點，成為韓國隊救世主，卻在九局上打席「站著被三振」，被台灣球迷質疑「控分」，連IG都被台灣網友出征洗到關版。

韓國隊晉級8強賽　文保景是關鍵功臣

韓國隊9日對戰澳洲隊，文保景表現非常出色，單場5打數3安打，二局上還轟出兩分砲，貢獻4分打點。本屆經典賽至今，文保景已經累積貢獻11分打點，追平 2009 年金泰均創下的韓國隊史WBC單屆打點紀錄。可以說，文保景優異的火力支援，成為韓國隊晉級的一大關鍵。

▲▼韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲文保景累積貢獻11分打點，追平2009年金泰均創下的韓國隊史紀錄。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

不過，九局上，韓國隊取得7：2的領先時，輪到文保景打擊，但他面對澳洲投手時，卻連續看著球進壘，甚至面對偏紅中的球路也毫無揮棒意圖，最終在滿球數下「站著被三振」，將雙方比分凍結在7:2。

文保景IG遭出征洗版　韓媒批評台灣球迷水準低下

文保景的表現，引發台灣球迷的強烈不滿，認為韓國隊刻意「控分」，目的是為了確保自己晉級的同時，將台灣隊淘汰。消息一出，文保景IG遭大量台灣網友洗版，有人指責文保景沒體育精神，還有人人身攻擊，嘲諷文保景身材像「豬」。

▲▼文保景氣憤回應謾罵。（圖／翻攝自臉書）

▲文保景氣憤回應謾罵。（圖／翻攝自臉書）

文保景一度氣憤回應謾罵，但最後仍選擇關閉IG帳號，引起韓國媒體關注。對此，韓媒《體育韓國》報導直言，「這些台灣球迷的水準，甚至比未能晉級第2輪的中華隊水準更加低下」，韓媒《OSEN》、《SPOTVNEWS》也相繼報導「台灣球迷發洩怒氣」、「網暴文保景」。

有台灣網友反思，「台韓戰贏了，YT韓語留言幾乎都是祝福、稱讚，結果換他們晉級了，我們跑去鬧？」不過，也有部分台灣網友指出，那些留言洗版的台灣帳號可能是中國網軍的「認知作戰」，意圖假冒台灣人製造爭議。

為何此舉「掐斷」台灣晉級最後生機？

根據本屆 WBC 的晉級規則，當台、韓、澳戰績相同時，將比較對戰失分率。

中華隊對上澳洲時，沒有守到九局下，所以守備局數為8局，共計24個出局數；對上韓國時，打到延長賽10局，共計30個出局數。兩者合計54個出局數，中華隊輸給澳洲、韓國共計7分，所以7/54，對戰失分率為0.1296。

澳洲同樣失去7分，總出局數也是54個，對戰失分率跟台灣平手。儘管韓國同樣失分7分，但和澳洲打滿9局、和台灣打滿10局，共計57出局數，比台灣多3個出局數，所以7/57，對戰失分率0.1228，因此取得最後一個晉級資格。

▲▼韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲文保景為何「站著被三振」？韓國考量不一樣。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

為什麼比分 7:2 對韓國最有利？

對台灣來說，韓國隊拿下第 8 分，澳洲失分率的權重會改變，台灣就有機會靠著較佳數據晉級。但從競賽戰術角度看，韓國若要晉級，必須「淨勝 5 分以上」，且「失分控制在 2 分內」。

當時韓國隊首要目標是「守住 5 分差」並「趕快結束半局」，避免澳洲隊在九局下有任何反撲或增加韓國投手用球數的風險。

文保景可能接到戰術指示

文保景整場打得這麼好，最後一個打席卻選擇不出棒，這種反差極有可能是「休息區下達的戰術指示」。文保景是韓國隊挺進邁阿密複賽的最大功臣，卻在九局上的消極出棒，也讓他成了這場「數學大戰」中最具爭議性的角色。

韓國「控分」無運動家精神？網翻出台灣12強也曾「臨時換投」

世界12強賽循環賽最終戰，中華隊在賽前臨時更換原先公布的投手林昱珉，這樣「保留王牌」的戰略調整，因違反賽制規則被罰6.5萬，一度被日媒批評「沒有運動家精神」。

▲▼▲▼韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看。（圖／翻攝自臉書）

▲網友提到中華隊也曾在12強賽「臨時換投」。（圖／翻攝自臉書）

不過，當時日本教練與球員仍以平常心迎戰。日本外野手五十幡亮汰受訪時說：「得知台灣更換先發投手時，我們的第一反應是『他們真的很想贏』，但這也使我們更加燃起鬥志。」

▼「運動家精神」在網上引發熱議。（圖／翻攝自臉書）

▲▼▲▼韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看。（圖／翻攝自PTT）

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

士林夜市脫衣跪姿吞吐　男女下場慘了
川普警告！伊朗敢動荷莫茲海峽「美國20倍奉還」　特別點名中國
Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告
2檔ETF重挫！　倒跌36%
陸元琪淚崩送最後一程　袁惟仁老母含淚告別愛子
川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

文保景被酸爆！她逆風喊「當然以自己優先」　網贊同：不覺得在搞

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

別再把雞蛋放同個籃子！「交友名單」策略讓你告別暈船與焦慮

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！她嗨喊「姑爹」還cue蔡依珊

「第三人生大學」年齡門檻降至30歲　8月起擴大招生

西門町變好逛了！他見「1告示牌」大讚　一票有感：超舒服

家有貓咪別種！「這類鮮花」超毒　動保處：恐致命

去年海事案件創5年新低　航港局「海警淨空措施」防船舶擱淺

快訊／低溫特報擴大！3縣市「非常寒冷」跌破10度

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

【贏韓國的代價XD】中華隊炸裂！爺爺的耳膜也炸裂了

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

探8℃！　下波還會更冷

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

快訊／今晨10.1℃　3縣市大雨特報

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

「麵屋一燈」爆食安？夫妻吃完狂吐

茶湯會一家接著一家關？業者曝原因　

夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

南韓遭疑控分搞台灣　綠委：大家都想晉級！這是人性不用苛責

南韓遭疑控分搞台灣　綠委：大家都想晉級！這是人性不用苛責

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，南韓9日對戰澳洲，最終以7比2擊敗對手，並憑藉較低失分率奪下8強門票。不過，南韓在9局上攻下關鍵第7分後，打者文保景面對好球卻未出棒，最終站著遭三振，遭大批台灣網友質疑故意「控分」做掉台灣。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（10日）表示，南韓策略在運動競技司空見慣，但畢竟僧多粥少，「他打得越強，他自己的希望就越渺茫，這個人性嘛」，因此也不用去苛責南韓隊。

韓國「站著被三振」做掉台灣？球迷列2前例：別糾結

韓國「站著被三振」做掉台灣？球迷列2前例：別糾結

中華隊遭造謠「打假球」截圖瘋傳　蔡其昌重話回應

中華隊遭造謠「打假球」截圖瘋傳　蔡其昌重話回應

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

文保景WBC經典賽中華隊韓國隊

