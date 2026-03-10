　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！她嗨喊「姑爹」還cue蔡依珊

連勝文近日出席活動，身形似乎變得更瘦。（翻攝連勝文臉書、muchieh IG）

▲連勝文近日出席活動，身形似乎變得更瘦。（翻攝連勝文臉書、muchieh IG）

圖文／鏡週刊

56歲國民黨前副主席連勝文瘦身有成，身形明顯消風。近日他現身籃球活動，被名媛林牧潔拍下，他似乎又變得更瘦，像是「瘦成一道閃電」。

豪門親戚互動曝光？　林牧潔女兒喊連勝文「姑爹」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林牧潔8日在IG限動曬出幾段影像，可見連勝文當天現身「2026全國國民小學籃球錦標賽」活動，他站在台上，穿黑色夾克，下搭牛仔褲，身形修長，整個人看起來輕盈不少，與以往魁武模樣判若兩人。

連勝文（左四）穿黑衣、牛仔褲，從側面看上去又瘦了不少。（翻攝muchieh IG）

▲連勝文（左四）穿黑衣、牛仔褲，從側面看上去又瘦了不少。（翻攝muchieh IG）

連勝文對著鏡頭比「耶」，林牧潔的女兒也站在台上，與姑爹同框。（翻攝muchieh IG）

▲連勝文對著鏡頭比「耶」，林牧潔的女兒也站在台上，與姑爹同框。（翻攝muchieh IG）

林牧潔的女兒當天也站在台上，和連勝文同框，林牧潔發文：「Hahaha hi姑爹」，並Tag連勝文妻子蔡依珊的IG帳號。由於林牧潔是蔡依珊哥哥蔡篤清的妻子，因此她的女兒要叫連勝文「姑爹」，畫面溫馨，足見一家人感情緊密。

早餐「咖啡配可頌」改吃這一味？　背後靠蔡依珊「鐵腕」助攻？

多年前的連勝文和妻子蔡依珊。（東方IG）

▲多年前的連勝文和妻子蔡依珊。（東方IG）

事實上，連勝文過去曾透露，他減重主要是為了健康，希望陪孩子久一點，因此決心徹底改變生活習慣，靠著飲食控制，選吃少油、低糖、少酒，早餐從咖啡配可頌改成吃麥片，據悉，蔡依珊對他的飲食控管相當嚴格。加上每週運動3次，每次至少1小時，成功在4年內慢慢減重20公斤。


更多鏡週刊報導
連勝文兒子18歲了！蔡依珊曬母子慶生照　曝最驕傲的事
連勝文兒子出國比賽！蔡依珊曬天倫照　見一幕有感：我好累，但心很滿
曾馨瑩、蔡依珊貴婦聚會！5萬元帽子吸睛　林心如、徐若瑄都來了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
士林夜市脫衣跪姿吞吐　男女下場慘了
川普警告！伊朗敢動荷莫茲海峽「美國20倍奉還」　特別點名中國
Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告
2檔ETF重挫！　倒跌36%
陸元琪淚崩送最後一程　袁惟仁老母含淚告別愛子
川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

文保景被酸爆！她逆風喊「當然以自己優先」　網贊同：不覺得在搞

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

別再把雞蛋放同個籃子！「交友名單」策略讓你告別暈船與焦慮

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！她嗨喊「姑爹」還cue蔡依珊

「第三人生大學」年齡門檻降至30歲　8月起擴大招生

西門町變好逛了！他見「1告示牌」大讚　一票有感：超舒服

家有貓咪別種！「這類鮮花」超毒　動保處：恐致命

去年海事案件創5年新低　航港局「海警淨空措施」防船舶擱淺

快訊／低溫特報擴大！3縣市「非常寒冷」跌破10度

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

文保景被酸爆！她逆風喊「當然以自己優先」　網贊同：不覺得在搞

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

別再把雞蛋放同個籃子！「交友名單」策略讓你告別暈船與焦慮

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！她嗨喊「姑爹」還cue蔡依珊

「第三人生大學」年齡門檻降至30歲　8月起擴大招生

西門町變好逛了！他見「1告示牌」大讚　一票有感：超舒服

家有貓咪別種！「這類鮮花」超毒　動保處：恐致命

去年海事案件創5年新低　航港局「海警淨空措施」防船舶擱淺

快訊／低溫特報擴大！3縣市「非常寒冷」跌破10度

文保景被酸爆！她逆風喊「當然以自己優先」　網贊同：不覺得在搞

國票金改選前哨戰！蔡紹中曝「向來都挺官股」喊話：民股全面退出

美軍「戰斧巡弋飛彈」轟炸伊朗基地　波及校園182人亡！驚悚影片曝

文保景掀台韓戰火　日網力挺曝「2018世足既視感」：日本也被罵爆

悍將WBC太扛！母隊富邦發240萬元表揚傑出代表、集訓沒入選也有賞

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

李四川卸副市長公務員不捨　寫歌感謝：Hammer Lee讓專業不後退

2026國小籃賽332隊開打　台灣飛人陳信安：優先培養基本觀念

【馬爾急死】主人一直喊握手卻不伸手　馬爾濟斯氣到怒吠XD

生活熱門新聞

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

探8℃！　下波還會更冷

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

快訊／今晨10.1℃　3縣市大雨特報

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

「麵屋一燈」爆食安？夫妻吃完狂吐

茶湯會一家接著一家關？業者曝原因　

夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

更多熱門

相關新聞

前工程師靠二三線股滾4億

前工程師靠二三線股滾4億

前竹科工程師許振東十年磨一劍，單押華新科為他打開財富自由大門；靠耐心戰勝市場，在低檔布局、長期持有，等題材發酵時分批出場。他早年重押單一標的，翻出上億元獲利，近年則轉為分散三十多檔持股、跨產業輪動操作，資產規模累計至4億元。

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

議員包養寫真網紅「私訊」炫富！　反成違法賭博鐵證

議員包養寫真網紅「私訊」炫富！　反成違法賭博鐵證

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

關鍵字：

連勝文鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

陳冠宇感性告別國家隊

探8℃！　下波還會更冷

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面