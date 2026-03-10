56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！她嗨喊「姑爹」還cue蔡依珊

▲連勝文近日出席活動，身形似乎變得更瘦。（翻攝連勝文臉書、muchieh IG）

圖文／鏡週刊

56歲國民黨前副主席連勝文瘦身有成，身形明顯消風。近日他現身籃球活動，被名媛林牧潔拍下，他似乎又變得更瘦，像是「瘦成一道閃電」。

林牧潔8日在IG限動曬出幾段影像，可見連勝文當天現身「2026全國國民小學籃球錦標賽」活動，他站在台上，穿黑色夾克，下搭牛仔褲，身形修長，整個人看起來輕盈不少，與以往魁武模樣判若兩人。

▲連勝文（左四）穿黑衣、牛仔褲，從側面看上去又瘦了不少。（翻攝muchieh IG）

▲連勝文對著鏡頭比「耶」，林牧潔的女兒也站在台上，與姑爹同框。（翻攝muchieh IG）

林牧潔的女兒當天也站在台上，和連勝文同框，林牧潔發文：「Hahaha hi姑爹」，並Tag連勝文妻子蔡依珊的IG帳號。由於林牧潔是蔡依珊哥哥蔡篤清的妻子，因此她的女兒要叫連勝文「姑爹」，畫面溫馨，足見一家人感情緊密。

▲多年前的連勝文和妻子蔡依珊。（東方IG）

事實上，連勝文過去曾透露，他減重主要是為了健康，希望陪孩子久一點，因此決心徹底改變生活習慣，靠著飲食控制，選吃少油、低糖、少酒，早餐從咖啡配可頌改成吃麥片，據悉，蔡依珊對他的飲食控管相當嚴格。加上每週運動3次，每次至少1小時，成功在4年內慢慢減重20公斤。



