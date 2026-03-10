陸男子「國家機密換綠卡」　主責退休老幹部健康...離境前遭逮

▲大陸國安機關公佈一起主動為境外勢力蒐集情報的案例。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國安機關日前破獲一起涉及離職人員企圖向境外間諜機構投靠的案件。根據大陸國安部門公佈的消息指，一名曾在休養單位從事醫療保健工作的男子李某，因試圖以國家涉密資料作為籌碼，換取海外居留資格，在準備出境前被依法採取強制措施。

《央廣網》報導，「我真的是一時糊塗啊，行差踏錯，說什麼都來不及了……。」在面對國家安全機關工作人員的詢問時，李某懊悔地說道。

據了解，李某大學就讀臨床醫學專業，畢業後進入某休養單位工作，負責退休老幹部的醫療保健事務，正因該單位服務對象多為曾從事涉密工作的大陸退休幹部，因此，相關職務也被認為是境外情報機構蒐集情報的重點。

李某任職期間曾多次出現違法違紀行為，且有公開傳播違法資訊，後被相關部門查處並由原單位作出開除處分。離職後，他對處分結果心生不滿，長期沉迷網路並頻繁瀏覽境外網站，還十分關注海外移民政策。

正當李某在一次瀏覽境外網站時得知，可透過取得某國執業醫師資格證申請永久居留資格，為提高移民成功機率，他生出以涉密資料作為「投名狀」的念頭，整理此前在職期間違規下載保存的涉密與敏感資料，並準備以此與境外情報機構建立聯繫方式。

在準備赴該國參加考試前，李某曾提前聯絡當地律師事務所與基金會，表示希望透過管道與該國情報機構建立聯繫。大陸國家安全機關在掌握相關情況後，在李某即將離境前依法採取強制措施，防止機密資料外洩。李某現正接受調查中，該案也依法進入調查審理程序。