生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被虧不紅了　去年68萬人！清境農場：穩居高山景點之冠

▲清境農場2月舉辦奔羊節、吸引大批遊客參與。（圖／清境農場提供，下同）

▲清境農場2月舉辦奔羊節、吸引大批遊客參與。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉清境地區星巴克及紙箱王等民間店家陸續退場，引發媒體和網友關心觀光熱度不再的熱議；清境農場今（10日）則提出觀光署最新統計反駁，強調2025年入園人次高達68萬9000餘人，及「網路溫度計DailyView」輿情分析，清境仍穩坐全台高山農場類遊憩據點之冠。

媒體報導指出，近日有網友前往清境農場，發現當地知名文創據點「紙箱王」已歇業，並於社群PO出照片；大批網友紛紛感嘆，自行周邊停車開始收費之後，只剩合歡山還有人潮，清境明顯衰落，就連「台灣海拔最高的星巴克」去年7月也熄燈，慘不忍睹，但也有網友認為，恢復自然可以讓山林休養生息。

▲清境農場年迎68萬客穩居高山首選。（圖／清境農場提供）

▲清境農場年迎68萬客穩居高山首選。（圖／清境農場提供）

清境農場強調，清境的活力從未減少，去年入園人次統計數據顯示清境地區和青青草原上櫻花盛開、羊群奔跑，在國人和遊客心目中仍具備不可替代的地位；而今年初的奔羊節至春節期間，整體入園人次較去年同期逆勢增加近萬人，3月初的週末更有超過6600人。

▲清境農場年迎68萬客穩居高山首選。（圖／清境農場提供）

農場表示，對於星巴克及紙箱王的歇業亦給予祝福，並視為國際品牌的策略調整，以及在地店家完成16年階段性任務，為市場「騰籠換鳥」的自然代謝，並將引進更具創意與溫度的經營能量，強調這並非沒落，而是蛻變的必經之路。

在停車收費部分，農場說明，近年在有限的高山地形中，努力與在地政府合作增設114個停車位，而遊客休閒中心停車場導入收費管理，是為解決過去車位長期被占用、導致一位難求的亂象，並推出「前30分鐘免費」及「消費折抵」機制，希望把順暢從容的空間還給遠道而來的旅客，也鼓勵民眾多搭乘「台灣好行清境線」，沿途欣賞風景，讓高山之旅更加減碳輕鬆。

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

女選手奪金！　獎金遭「掛名教練團」瓜分

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

清境不紅了？2指標景點相繼熄燈　網嘆「慘不忍睹」

清境不紅了？2指標景點相繼熄燈　網嘆「慘不忍睹」

南投清境農場近日有網友前往發現，知名文創據點「紙箱王」已歇業，貼出照片引發熱議。網友紛紛感嘆，自行周邊停車開始收費之後，只剩合歡山還有人潮，清境明顯衰落，就連「台灣海拔最高的星巴克」，去年7月也熄燈，慘不忍睹；也有網友認為，恢復自然可以讓山林休養生息。

感謝英雄！星巴克今推買1送1

感謝英雄！星巴克今推買1送1

星巴克今大杯以上買1送1應援中華

星巴克今大杯以上買1送1應援中華

馬匹咬傷幼童右耳　清境農場、委外業者判賠71萬

馬匹咬傷幼童右耳　清境農場、委外業者判賠71萬

應援！星巴克3／5大杯以上買1送1

應援！星巴克3／5大杯以上買1送1

清境農場高山旅遊人數星巴克紙箱王

