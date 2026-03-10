強化火場指揮調度能力　南消第六大隊辦理指揮幕僚訓練

▲台南市消防局第六大隊辦理指揮幕僚訓練，強化災害現場指揮與支援能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升災害現場指揮調度效能與幕僚團隊作業能力，台南市消防局第六大隊近日辦理「指揮幕僚訓練」，透過集中課程與實務操作，強化幕僚人員在災害現場的支援與協調能力，確保救災行動順利進行，同時保障出勤消防人員安全。

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，近期大隊部有多位新進同仁加入，為使幕僚團隊在災害現場能迅速整合並有效運作，因此特別召集大隊部幕僚人員辦理集中訓練。此次課程內容包括無線電通訊運用、安全管理、現場照明設備操作，以及低軌衛星架設與幕僚作業流程等項目，透過系統化訓練方式，讓新進人員能在最短時間內熟悉幕僚作業模式，提升災害應變效率。

台南市消防局長楊宗林指出，災害現場要能有效指揮與調度，有賴整體救災團隊的紀律與默契配合。透過持續辦理專業訓練，不僅能提升第一線指揮官與幕僚人員的支援能力，也能讓各項救災資訊傳遞更即時、精準，確保救災任務順利完成。

楊宗林表示，未來消防局將持續透過專業課程與情境演練，精進大隊幕僚人員在救災現場的指揮與協調能力，進一步強化整體災害應變能量，提升消防團隊救災效率。

台南市長黃偉哲也強調，災害現場的指揮官與幕僚團隊運作相當關鍵，包含情報蒐集、訊息傳遞、方針宣告、命令下達，以及搶救任務執行情形管制等工作，都是救災行動中不可或缺的重要環節。透過持續精進專業訓練，能有效提升災害現場的判斷與決策能力，確保市民生命財產安全。