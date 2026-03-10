月領8千學技能　勞動部青年職訓獎勵金助跨域就業成功進大廠

▲勞動部推動青年職前訓練學習獎勵金，受訓期間每月可領8,000元，協助青年安心培養技能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對國際經貿情勢多變與產業快速轉型，勞動部推出「青年職前訓練學習獎勵金」方案，鼓勵青年強化專業技能、提升就業競爭力。只要參加政策性重點產業職業訓練課程，除訓練費用最高可全額補助外，受訓期間每月還可領取8,000元學習獎勵金，最長可領12個月，最高可領9萬6000元，讓青年能無後顧之憂專心學習技能。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署10日分享成功案例。23歲、畢業於國立台南大學經營管理系的王舶駿，看準AI科技發展趨勢，報名參加分署委託台南大學辦理的「AI智慧技術與應用人才培訓班」，系統學習大數據分析、AI軟體應用與程式設計等專業技能，透過300小時的扎實訓練，建立跨領域的實務能力。

完成訓練後，王舶駿憑藉AI跨域專長，順利錄取台南一家知名汽車零組件大廠擔任國外業務。他在工作中將所學AI技術運用於資料整合、市場分析與簡報製作，不僅提升工作效率，也讓專業能力獲得公司高度肯定。

「有工作真好！」王舶駿表示，非常感謝政府提供職訓資源與學習獎勵金支持，讓他在訓練期間能專心提升技能、勇敢跨域發展，最終順利銜接職場。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，為協助15至29歲待業青年因應產業趨勢並提升職場競爭力，只要參加分署自辦或委辦的政策性重點產業職訓課程，就能申請學習獎勵金。課程內容涵蓋AI生成應用、數位資訊、智慧自動化機械、電子電機等多元領域，緊扣產業發展需求，培育企業所需的即戰力人才。相關課程與報名資訊可至「台灣就業通」網站查詢。

此外，勞動部也同步推動「支援青年就業計畫」，針對年滿15至29歲、本國籍、未在學且連續60天未就業的初次尋職青年，提供最高4萬8,000元的尋職津貼與就業獎勵，協助青年穩健踏出職涯第一步。民眾如需了解相關資訊，可洽各地就業中心或撥打免付費專線0800-777-888查詢。