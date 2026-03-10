王毅：伊朗戰事本不應發生　美以違反國際法

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部長王毅3日9日接連與科威特、巴林外交大臣通電話，他強調，伊朗目前的戰事是一場本不應發生的戰爭，也是對各方都沒有益處的戰爭，當務之急是盡快停火止戰。

據大陸外交部公布，王毅在與科威特外交大臣杰拉赫通話時提到，中方一貫主張通過政治和外交手段解決爭端，目前的戰事是一場本不應發生的戰爭，也是對各方都沒有益處的戰爭。美國和以色列未經聯合國授權，在伊美談判還在進行當中對伊朗發動武力襲擊，明顯違反國際法。

王毅表示，海灣國家的主權、安全和領土完整也應得到充分尊重，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。當務之急是盡快停火止戰。

王毅指出，海灣國家一直呼籲對話談判，中方對此表示贊賞。中方將繼續為爭取和平作出努力，中國政府中東問題特使目前已赴地區斡旋，將同科方及其他國家加強溝通交流。希望並相信科方會維護中方在科機構和人員安全。

在與巴林外交大臣扎耶尼通話時，王毅說，海灣地區局勢急劇升溫，巴林的安全也受到損害，中方對此深表關切。中方的立場一貫、明確，各國的主權安全和領土完整都應得到尊重，攻擊平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。

王毅強調，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。破局之路在於盡快重回對話談判，努力爭取恢復和平。治本之策是共同回到遵守國際法和國際關係基本准則的正軌。

王毅還說，作為海灣國家的戰略夥伴和負責任大國，中國一直積極勸和止戰。中國政府中東問題特使目前正在地區穿梭訪問，也將到訪巴林。中方將繼續為維護海灣地區和平穩定發揮建設性作用，希望巴方繼續保障在巴中國公民和機構安全。