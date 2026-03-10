　
生活

西門町變好逛了！他見「1告示牌」大讚　一票有感：超舒服

▲▼ 蔣萬安「2026台北燈節」西門展區點燈儀式 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北燈節舉辦在西門町、圓山花博。圖為西門展區。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

今年的台北燈節舉辦在西門町、圓山花博，為了落實「無菸城市」，活動期間展區及周邊都禁止吸菸，違者將處2000元至1萬元罰鍰。就有網友近日到西門町時，發現商圈變得特別好逛，這才發現原來是「禁菸」的關係。不少網友也有同感，覺得沒有臭臭的菸味舒服多了。

他讚西門町「無菸味」變好逛了

近日有網友在Threads上發文表示，他這次去西門町，發現變得特別好逛，結果一看到路邊的告示牌，才知道原來是因為商圈「禁菸」，商圈少了菸味，讓他覺得真是太好了。

不少網友也紛紛回應，「沒有菸味的西門真的很好逛，雖然只有大條的徒步區，可能巷子裡還是有，但至少是個開始」、「真的有感，西門町首先作為示範區真的太讚了，現在都沒有臭臭的菸味」、「逛起來超舒服，這輩子第一次逛西門町這麼開心」。也有網友表示，「敢不敢不要只規範到3/15？而且其實還是很多人在偷抽，超級煩」、「很多人在巷子抽菸唷！其實晚上的時候還是有菸味，只是少很多了」。

▲蔣萬安出席「2026台北燈節」西門展區點燈儀式。（圖／記者徐文彬攝）

台北燈節活動期間，展區、周邊禁菸

北市觀傳局上月公布無菸燈節的禁菸區域，2026台北燈節「西門展區」禁菸範圍為開封街以南、長沙街以北、西臨西寧南路、東至延平南路所圍區域，含中山堂廣場的人行通道及騎樓，以及孝字號天橋上方路面。觀傳局提醒，民眾留意禁菸時段規定，並配合禁菸措施，共同維護清新的賞燈環境。

台北燈節開展期間為2月25日至3月15日，每周一至周五下午5時至晚上10時，每周六日及國定假日下午2時至晚上10時；「花博展區」於每周六延長亮燈至晚上12時，台北燈節活動期間展區及周邊禁止吸菸，違規者將處2000元至1萬元罰鍰。

另外，本次燈節在雙展區皆規畫吸菸區，「西門展區」設在中華路一段北端與南端，並於峨眉立體停車場前有規畫一處。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

03/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台北市副市長李四川2月11日在完成北市府與輝達的地上權簽約案後宣布將請辭，並在3月接受國民黨徵召，投入新北市長選戰，而台北市長蔣萬安也已批准李四川3月10日離職。李四川今（9日）下午最後一次出席都委會社子島計畫案會議前受訪表示，「不管我到哪裡去，台北市政府都是我的娘家！」並會在下班前和台北市長蔣萬安好好聊天。

