賴清德三班護病比入法跳票！邱慧洳盼政府押日期　卓榮泰未給答案

▲行政院長卓榮泰10日到立法院備詢。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

護理界訴求「三班護病比」入法許久，民眾黨立委邱慧洳今（10日）質詢提到總統賴清德2023年拋競選支票稱會在2年內入法，但顯然已跳票，盼行政院長卓榮泰與衛福部長石崇良能押個入法的日期。卓榮泰表示，三班護病比是獎勵先行，逐步推動，推動過程先把執登人員提高，且確實有獎勵方式了，把人數提高一定程度，再來組合。對於卓跟石始終沒押日期，邱慧洳說，今天無法追問數字，因為衛福部永遠在研議。

卓榮泰10日上午率部會首長到立法院進行施政總質詢。對於邱慧洳詢問三班護病比何時入法？石崇良回應，會朝這方向努力。但邱慧洳表示，不期待立刻，民眾黨團版已經逕付二讀，期待能押個日期，讓護理人員能望梅止渴，不要讓職場人員流失越多；她也提到，賴清德總統大選前說三班護病比2年入法，當時是2023年，顯然已跳票，時任衛福部長薛瑞元當時也說兩年入法，選後被問卻說沒有規劃，感覺在欺騙護理人員感情。

卓榮泰回應，先把護理人員執登率提高，其中還有考用時可以合於實際， 讓考試之後的人能增加。對於邱慧洳追問是否能押入法的日期，卓榮泰表示，三班護病比是獎勵先行，逐步推動，推動過程先把執登人員提高，且確實有獎勵方式出來了，現在把人數提高一定程度，再來組合。

邱慧洳說，獎勵不是最好方式，最好方式是開罰或雙管齊下；民眾黨有提修法，增加罰則至5-50萬，請問部長怎麼看？石崇良表示，要入法之前應該把怎麼入法先釐清楚，觀諸全世界，很難有一個固定的數字來做處分，因為所有醫院屬性、照護強度不一樣，要處分、要入法必須要有明確的法律。邱慧洳表示，三班護病比入法的數字今天無法追問，因為衛福部永遠在研議。