川普月底訪中「砍掉上海」行程　2大關鍵原因曝

▲美國總統川普預計於本月底訪問中國。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

根據《南華早報》報導，美國總統川普（Donald Trump）預計於本月底訪問中國。不過，知情人士透露，受到行程極其緊湊以及維安需求影響，川普此次訪中行程將僅限於北京，不會前往其他城市。

行程太趕擠不出時間 美方先遣部隊已進駐

多名知情人士指出，由於行程緊湊與安全考量，川普在本次訪中期間將不會前往北京以外的城市。消息來源表示，美國的先遣部隊已於3月初抵達北京，為這場高風險的高峰會進行準備，目前籌備工作已進入最後階段。

白宮日前宣佈，川普將於3月31日至4月2日訪問中國，這也是自2017年以來，首度有美國現任總統訪問中國。

原擬比照英加首長訪上海 考量「維安夢魘」作罷

報導指出，中方官員最初曾研議讓川普訪問多個城市，計畫先到北京再前往上海，比照近期英國與加拿大總理訪中的模式。然而，一名消息人士直言，「遺憾的是他的行程非常緊湊，完全沒有空間再塞進第二個城市。」

另一名消息人士也證實，川普訪中將只停留北京。他強調，除了行程問題，「安全也是首要考量」，若增加第二個目的地，很可能會損及維安，並造成後勤上的夢魘，因此雙方一致同意僅限北京。

此外，他也提到川普11月參加亞太經合會（APEC）時還有機會訪問深圳，「所以何必趕在現在？」

美伊衝突衝擊有限 維安部署「無懈可擊」

針對近期美國與以色列對伊朗的空襲行動，消息人士表示，這對高峰會籌備的影響非常有限，因為美中雙方都深知兩國關係是當今世界上最重要的雙邊關係，兩位領導人皆渴望會面。

儘管如此，受中東局勢影響，美方先遣部隊正加速與中方敲定維安細節。消息人士透露，川普預計在北京造訪的所有地點都已完成評估，並制定了詳細的計畫，維安細節堪稱無懈可擊，「儘管局勢敏感，必須極其謹慎，但我們非常有信心高峰會將取得成功。」

王毅：兩國關係重回正軌 盼排除不必要干擾

中國外交部長王毅10日在兩會記者會上，也對美中關係釋出積極訊號。他表示今年將是兩國關係的大年，高層交往已提上日程，並稱讚兩國領導人帶領雙邊關係在經歷起伏後重回正軌。

王毅強調，北京與華盛頓需要建立積極氛圍，妥善管控分歧並排除不必要的干擾。至於伊朗衝突，王毅則呼籲應結束軍事行動並尊重國家主權，反對干涉他國內政與使用武力。