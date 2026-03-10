台南文化中心特色候車亭啟用　海洋意象結合藝文地標成打卡新亮點

▲台南文化中心前特色候車亭正式啟用，結合海洋意象與藝文設計，成為東區公共運輸新亮點。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為深化城市公共空間的人文內涵，台南市交通局近日在台南文化中心門口前公車站完成一座特色候車亭建置工程，整體設計結合「台南文化中心」與「海洋意象」為主題，透過設計語彙轉譯在地歷史與文化精神，讓候車亭不僅是公共運輸設施，更成為市民日常生活中可親近、可拍照打卡的城市新亮點。

交通局長王銘德表示，此次候車亭設計以「文化走進生活」為主軸，將台南文化中心長期累積的藝文能量，串聯周邊生活圈與公共場域，並透過簡潔且具象徵性的視覺設計，讓文化中心前方的候車亭成為東區公共運輸設施的新地標。

王銘德指出，台南文化中心自啟用以來，一直是南台灣重要的藝文推廣據點，見證無數音樂會、展覽與戲劇活動的誕生，也是許多市民首次接觸藝術、培養文化素養的重要場所。此次候車亭設計以「文化交流與藝術流動」為核心概念，透過屋頂線條律動與立面圖像設計，象徵舞台帷幕與表演光影，呈現文化中心作為城市藝文樞紐的意象。

此外，設計團隊也融入「海洋」元素作為文化連結的象徵。整體色調以淺藍與白色為主，取材自台南臨海城市的地景記憶，呼應天空與海洋交會的層次色彩，再透過簡潔俐落的幾何造型與開放式結構設計，展現融合在地特色與現代藝術的創作風格。民眾在等候公車的片刻，也能感受海風記憶與城市藝術交織的生活氛圍。

公共運輸處長劉佳峰表示，該站目前有15路、紅4及111等3條公車路線行經，每日雙向合計提供約51個班次服務。候車亭的資訊顯示設備也與傳統LED面板不同，改採智慧綠能電子紙面板，提供即時公車到站時間、路線圖與時刻表等資訊。

劉佳峰指出，配合市府近年持續推動的智慧等車服務系統，民眾能更便利掌握公車動態，提升搭乘公共運輸的便利性。未來市府也將持續以在地文化與環境特色為基礎，融合公共設施美學與城市記憶的設計理念，讓每一座候車亭不只是等車的地方，更是一處能閱讀台南、感受城市故事的生活風景。