杉林溪巴士墜谷「乘客全是彰化人」　王惠美不捨：全力協助

▲杉林溪巴士墜谷案，死傷乘客全是彰化人，縣府啟動關懷制並將全力協助。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

南投縣知名景點杉林溪森林遊樂區9日中午發生一起重大意外，一輛滿載乘客的遊園巴士在行經山路轉彎處時不明原因失控，墜落約10公尺深的山谷，造成1人死亡、7人輕重傷。車上8人除了司機外，7名乘客全部來自彰化。縣長王惠美表示，第一時間啟動關懷機制，後續並將全力協助。

王惠美今日表示，聽到這個消息非常難過，這次事故中有兩個家族的彰化鄉親受傷，其中一人不幸過世。她強調，在第一時間獲得消息後，社會處及衛生局立即啟動相關應對機制，目前傷者狀況都還算穩定。王惠美也承諾，縣政府絕對會盡全力提供協助，不管是在醫療資源或是後續的關懷陪伴上，都會給家屬最大的支持。

▲杉林溪森林遊園車墜谷，圖為現場救援畫面。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

這起意外發生在昨天中午12點多，當時遊園車正載著遊客前往花卉中心，沒想到在山路轉彎處突然失控翻落邊坡。消防隊獲報後趕到現場，發現車子摔進約10公尺深的山谷裡，車上總共有8個人，包括司機1名和7名乘客。其中來自田中鎮的66歲陳姓男子被救出時已無呼吸心跳，且後腦勺有10公分撕裂傷，緊急送醫搶救後仍宣告不治，他的妻子也在事故中受傷送醫。

至於來自埔心鄉的吳姓5姊弟，當時開開心心相約賞櫻，沒想到遭遇劫難，其中54歲的弟弟傷勢最重，目前仍在加護病房救治。詳細的事故原因還有待警方進一步調查釐清。