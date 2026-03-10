金點新秀設計獎首度與文總合作　增設2年度特別獎項獎金3萬元

▲2026金點新秀設計獎即日起開放徵件，今年首度與中華文化總會合作，增設2項年度特別獎。（圖／台灣設計研究院提供）



記者陶本和／台北報導

台灣設計研究院10日表示，2026金點新秀設計獎即日起開放徵件，至3月23日下午5時止。值得注意的是，今年首度與中華文化總會合作，增設2項年度特別獎，包括「島嶼韌性設計獎」聚焦天災、災害與外部威脅，如何提升社會韌性，以及「文化播種設計獎」，挖掘台灣文化，以鼓勵年輕設計師回應社會需求，並扎根台灣文化。

金點新秀設計獎是由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院，以及台灣優良設計協會共同執行。今年則首度與中華文化總會合作，並增設2項年度特別獎，包括：「島嶼韌性設計獎」與「文化播種設計獎」。

今年所增設的這兩項特別獎，採推薦制，由各校系推薦作品參賽，每系限推薦2件。首先，「島嶼韌性設計獎」部分，是希望鼓勵產品設計與社會設計領域的創新提案，以回應台灣防衛韌性與公共安全需求，為更安全且穩定的未來社會提出解方。

在「文化播種設計獎」方面，則是以台灣文化為核心，鼓勵將島嶼的故事、歷史、語言與生活經驗，轉化為兒童教育內容，期望透過設計的力量，培養下一代對台灣文化的理解與認同。

有關金點新秀設計獎的類別，包括產品設計類、傳達設計類、數位影像設計類、數位互動設計類、空間設計類、時尚設計類、工藝設計類、社會設計類及產學合作設計類，以及包裝設計特別獎與循環設計特別獎。

獎金部分，9大參賽類別將各選出1名象徵最高榮譽的「金點新秀年度最佳設計獎」，每名可獲10萬元新台幣的獎金；各類別也將選出至少5名「金點新秀設計獎」得主，每名可獲2萬元新台幣。

至於今年所增設的「島嶼韌性設計獎」與「文化播種設計獎」將各選出1名得主，頒發獎狀一紙及新台幣3萬元獎金。至於「包裝設計特別獎」與「循環設計特別獎」則是各選出3名得主，每名頒發新台幣2萬元獎金。