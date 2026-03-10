　
在酷澎買滑鼠　他收到「一包白色粉末」傻了：確定合法欸？

▲▼ 。（圖／@peperpapa授權引用）

▲原PO收到白色粉末。（圖／@peperpapa授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會透過「酷澎」購物，不過，近日卻有網友發文透露，他本來是下單購買滑鼠，豈料收到的卻是未知的白色粉末。由於酷澎並不是小公司，因此他實在不解，為何會有這麼大的疏失？貼文曝光後，引起關注。

下單滑鼠卻收到未知的白色粉末

該網友「@peperpapa」在Threads上發文表示，他8日透過酷澎下單購買知名品牌的滑鼠，並在9日去領貨，豈料打開以後，卻看到一包未知的白色粉末，「還用夾鏈袋黏在原本要放滑鼠的紙板，連裡面的接收器也沒看到」。

原PO透露，他第一眼覺得像是鹽巴，所以開箱時便直接用手去摸，但拍完影片後，又想到萬一這不是鹽巴呢?「要確定這東西是合法的欸！」之後他聯繫客服，對方則協助完成退貨申請，並給了他半年的酷澎幣，接著他就小心翼翼的把它包起來退回。

原PO說，他是第一次遇到這種狀況，且酷澎也不是小平台，因此納悶，不知為何會出現這樣的重大缺失？

在 Threads 查看

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這已經是國外慣用的退貨手法了，前一個人把商品換走，然後放入等重量的物品，就是賭回收後廠商只會測重量跟查看外觀，然後如果下一個購買到的人沒有像你這樣拍開箱影片最後就看誰吃下來了」、「我上次是買咖啡機，一打開來裡面完全就是二手痕跡 + 一堆指紋！很明顯是使用過後的退貨產品」、「有可能上一個退貨調包然後放同樣重量的東西進去，因為有些不會一個一個拆開檢查」。

對此，稍早《ETtoday新聞雲》聯繫酷澎詢問，但截稿前尚未取得回應。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

