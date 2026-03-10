李伯利推反毒舞台劇「勇者的抉擇」　築起心靈防線

▲幸福城市發展協會推動反毒教育舞台劇《勇者的抉擇》，透過戲劇故事讓學生學習辨識毒品誘惑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2026年2月3日晚間，台南市南區一處人車往來頻繁的路口發生隨機無差別攻擊事件，由於案發地點距離派出所僅數步之遙，仍讓當地民眾籠罩在恐懼與不安之中，也再次引發社會對治安與毒品問題的關注。



長期投入社會公益的幸福城市發展協會理事長李伯利指出，「這不只是單一案件，而是社會集體焦慮的縮影。」他回憶，類似的隨機攻擊悲劇過去也曾發生，例如2025年10月苗栗街頭發生邱姓男子持刀砍傷路人與女童事件，以及2016年震驚全國的「小燈泡命案」，都曾讓社會深陷恐慌。

李伯利分析，這些案件背後往往存在相似陰影，例如毒品前科與社會孤立問題。部分加害者從青少年時期便接觸毒品，長期缺乏家庭支持與社會連結，當情緒失控時便可能釀成無法挽回的悲劇。

面對這樣的社會隱憂，李伯利認為單靠治安防守並不足夠，「當毒品與脆弱的心理防線交織，就成了社會最難預防的未爆彈。」身兼金華義警分隊長的他強調，安全不該只是僥倖，更不能只是被動防守，而應該從源頭建立預防機制。

案發後，李伯利也親自前往派出所慰勞執勤警員。他表示，許多社會失序事件的源頭往往來自破碎家庭與空虛心靈，當涉毒年齡持續下降，傳統宣導方式已難以吸引青少年注意，必須透過更貼近孩子的方式進行預防教育。

因此，幸福城市發展協會於2025年啟動「反毒教育舞台劇」巡演計畫，首波主打劇碼《勇者的抉擇》，結合孩子喜愛的英雄故事情節，透過約40分鐘的戲劇演出，呈現同儕壓力與毒品誘惑如何逐步侵蝕一名「勇者」的選擇，讓學生在故事情境中學會辨識危險與拒絕誘惑。

3月10日，幸福城市發展協會邀請曾順良之友會、台南市議員曾之婕及崇學國小共同舉辦反毒舞台劇宣導活動。曾之婕表示，戲劇教育能讓孩子透過故事理解行為後果，並在情感共鳴中培養拒絕毒品的勇氣。

崇學國小校長洪榮進則指出，校園反毒教育不僅是一次活動，而應結合課後導師的引導討論，讓學生從戲劇中延伸思考，將反毒理念內化為自我保護的能力。

除了校園宣導外，李伯利也提出「三大主張」作為治本方向，包括強化親職教育、推動良善治理，以及全面對毒品宣戰。他認為，應結合民間資源提供家長諮詢與支持，協助家庭面對孩子情緒與成長問題，同時建立更多正向對話平台，降低社會戾氣。

這項長期反毒行動也獲得企業界支持。更新實業集團董事長吳今璟表示，自己身為兩名自學孩子的家長，更能理解教育的重要性，「拯救一個孩子，需要整個社會的力量」，企業也將持續投入資源，支持兒少關懷與反毒教育。

「平安是人民應有的權利，而不是運氣。」李伯利強調，在社會快速變動、誘惑近在咫尺的時代，唯有透過教育、家庭與社會共同努力，讓孩子在被理解與陪伴的環境中成長，才能真正從根源修補社會的裂縫，守護下一代的未來。