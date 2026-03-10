全民「養龍蝦」爆紅　360創辦人周鴻禕：OpenClaw還有三個問題待解

▲AI開源智慧體OpenClaw被視為超強個人助手。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

「養龍蝦」成為大陸近期民眾使用AI協助功能的熱議話題。大陸全國政協委員、360集團創辦人周鴻禕昨（9）日談及開源AI智能體OpenClaw時表示，該技術推廣了智能體（智慧體，下同）概念，但目前仍存在安全、部署門檻與功能成熟度等三項問題有待解決。

《極目新聞》報導，「我覺得OpenClaw對於推廣和宣傳智能體的概念非常好，但它現在還有3個問題沒有解決。3月9日，在談及最近火遍全網的「龍蝦」時，全國政協委員、360集團創始人周鴻禕如是說。

▲大陸全國政協委員、360創辦人周鴻禕。（圖／翻攝極目新聞）

2026年全國兩會期間，OpenClaw「養龍蝦」突然在網路上爆紅。作為開源AI智能體產品，OpenClaw因具備自主執行與本地部署等特性而受到外界關注。深圳市龍崗區7日甚至發佈《龍崗區支持openclaw&opc發展的若干措施（徵求意見稿）》，被市場稱為「龍蝦十條」。

隨著熱度升高，上門付費安裝與潛在安全風險等議題也在網路上引起熱議。對此，周鴻禕表示，他自己也在使用OpenClaw，但對一般使用者而言部署仍較困難，因此團隊正準備推出更簡易的版本。

周鴻禕指出，「我們很快會發一個一鍵安裝的版本，讓每個人配倆龍蝦都不算個事。」他並形容，使用智能體需要透過不斷互動與指令訓練，就像帶實習生一樣，使用者需要逐步教導系統理解任務。

周鴻禕強調，OpenClaw目前仍存在三個主要問題，包括安全風險、安裝與配置門檻較高，以及技能與應用場景仍有待擴展。他認為，雖然現階段功能仍有限，但智能體技術未來發展空間仍相當大。

據了解，OpenClaw可在個人電腦上本地部署，透過大語言模型自動操作軟體並執行任務，被部分網友形容為「幫人做事的AI助理」。由於該軟體的圖示是一隻龍蝦，因此被網友們戲稱「養龍蝦」。

此外，隨著相關教學與示範影片在社群平台大量傳播，加上雲端服務商與科技企業推出部署工具與活動，帶動民眾嘗試安裝與使用，甚至衍生出付費代裝等服務，使「養龍蝦」逐漸成為近期討論度較高的AI應用話題。