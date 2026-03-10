　
大陸 大陸焦點 特派現場

全民「養龍蝦」爆紅　360創辦人周鴻禕：OpenClaw還有三個問題待解

▲AI開源智慧體OpenClaw被視為超強個人助手。（圖／CFP）

▲AI開源智慧體OpenClaw被視為超強個人助手。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

「養龍蝦」成為大陸近期民眾使用AI協助功能的熱議話題。大陸全國政協委員、360集團創辦人周鴻禕昨（9）日談及開源AI智能體OpenClaw時表示，該技術推廣了智能體（智慧體，下同）概念，但目前仍存在安全、部署門檻與功能成熟度等三項問題有待解決。

《極目新聞》報導，「我覺得OpenClaw對於推廣和宣傳智能體的概念非常好，但它現在還有3個問題沒有解決。3月9日，在談及最近火遍全網的「龍蝦」時，全國政協委員、360集團創始人周鴻禕如是說。

▲大陸全國政協委員、360創辦人周鴻禕。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸全國政協委員、360創辦人周鴻禕。（圖／翻攝極目新聞）

2026年全國兩會期間，OpenClaw「養龍蝦」突然在網路上爆紅。作為開源AI智能體產品，OpenClaw因具備自主執行與本地部署等特性而受到外界關注。深圳市龍崗區7日甚至發佈《龍崗區支持openclaw&opc發展的若干措施（徵求意見稿）》，被市場稱為「龍蝦十條」。

隨著熱度升高，上門付費安裝與潛在安全風險等議題也在網路上引起熱議。對此，周鴻禕表示，他自己也在使用OpenClaw，但對一般使用者而言部署仍較困難，因此團隊正準備推出更簡易的版本。

周鴻禕指出，「我們很快會發一個一鍵安裝的版本，讓每個人配倆龍蝦都不算個事。」他並形容，使用智能體需要透過不斷互動與指令訓練，就像帶實習生一樣，使用者需要逐步教導系統理解任務。

周鴻禕強調，OpenClaw目前仍存在三個主要問題，包括安全風險、安裝與配置門檻較高，以及技能與應用場景仍有待擴展。他認為，雖然現階段功能仍有限，但智能體技術未來發展空間仍相當大。

據了解，OpenClaw可在個人電腦上本地部署，透過大語言模型自動操作軟體並執行任務，被部分網友形容為「幫人做事的AI助理」。由於該軟體的圖示是一隻龍蝦，因此被網友們戲稱「養龍蝦」。

此外，隨著相關教學與示範影片在社群平台大量傳播，加上雲端服務商與科技企業推出部署工具與活動，帶動民眾嘗試安裝與使用，甚至衍生出付費代裝等服務，使「養龍蝦」逐漸成為近期討論度較高的AI應用話題。

03/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

OpenClaw遭冒名經營微博　創辦人親自闢謠

OpenClaw遭冒名經營微博　創辦人親自闢謠

近期在開發者社群迅速竄紅的開源 AI 代理專案 OpenClaw，近日爆出中國社群平台出現疑似官方帳號，引起熱議。專案創辦人 Peter Steinberger 已公開澄清，表示 OpenClaw 從未進駐微博或 Bilibili 等中文社群平台，目前出現的相關帳號與認證資訊均為偽造。

一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代 高門檻仍受民眾追捧

一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代 高門檻仍受民眾追捧

台股狂殺2070點　國安基金喊話「AI護體基本面仍佳」

台股狂殺2070點　國安基金喊話「AI護體基本面仍佳」

未來不是AI取代人類　陸學者：淘汰不會的人

未來不是AI取代人類　陸學者：淘汰不會的人

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

AI人工智慧開源OpenClaw養龍蝦周鴻禕360集團

