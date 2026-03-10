Ella在演唱會上展現「抽真空」　陸醫師急喊：普通人學會出事

記者廖翊慈／綜合報導

藝人Ella陳嘉樺近日在西安演唱會上展示「真空腹」動作，腹部瞬間凹陷的畫面在網路上迅速引發討論。不少網友驚呼腹肌控制力驚人，也有人嘗試模仿。不過中國醫師也提醒，這類動作屬於高難度核心控制技巧，若沒有專業訓練，盲目模仿可能對身體造成傷害。

據《大眾新聞》報導，Ella在7日演唱會現場展示的「真空腹」，其實是源自瑜伽高階技巧「真空滾胃法」。該動作需要在完全吐氣後，強力收縮腹橫肌與骨盆底肌，使腹部向內凹陷，看起來像是「肚子消失」。這本質上是核心肌群控制能力的展現，並非減脂或空腹狀態造成。

專家指出，完成這個動作需要極低體脂率以及長期核心訓練基礎。公開資料顯示，Ella體脂率約為16.7%，再加上多年運動習慣，才能做到如此明顯的腹部控制效果。

▲▼Ella展現「抽真空」。（圖／翻攝自微博）

醫師提醒，一般人若模仿此動作，可能因過度憋氣或用力收腹導致腹內壓突然升高，進而出現頭暈、噁心、呼吸不順等情況，嚴重時甚至可能誘發疝氣或壓迫內臟。

若長期以錯誤方式練習，還可能造成腹直肌分離、腰椎壓力增加、肋骨外翻等問題，骨盆底肌較弱的人甚至可能出現漏尿或器官脫垂等症狀。

醫界指出，產後女性、腰椎疾病患者以及心血管疾病患者屬於高風險族群，更不建議嘗試此類動作。研究顯示，不少模仿者因缺乏正確技巧，容易出現腹壓異常或肌肉拉傷等情況。

健身專家也提醒，「真空腹」需要掌握腹式呼吸與腹橫肌主動控制等技巧，對核心肌群穩定度要求很高。若平時習慣胸式呼吸或核心力量不足，往往難以安全完成，因此應避免盲目跟風模仿。