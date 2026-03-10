雞排險掉地上！士林夜市驚見男女跪姿「吞吐」　路人拍下報警

▲士林夜市竟變AV片場，1對夫妻當眾裸臀疑口交被民眾拍照報警。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

凍抹條？北市人氣觀光景點士林夜市，出現令人瞠目結舌的一幕。一對夫妻疑情緒過於「高漲」，竟在美食街前上演限制級畫面，不僅裸露下體，還做出疑似口交動作。過程被路過民眾目擊拍照並報警。士林地檢署偵查後，依公然猥褻罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

余姓男子與王姓女子為夫妻，2人於今年1月13日晚間8時26分許，突在基河路101號美食街外電扶梯公共出入口附近「弄起來」。當時余男將下半身褲子褪至臀部以下，裸露生殖器；王女則脫去上身外衣僅著內衣，並褪下下半身衣物裸露臀部，跪坐在地面上，對坐在地上的余男做出疑似口交動作。

有目擊民眾見狀嚇了一跳，隨即拿出手機拍照並向警方報案。轄區派出所接獲通報後展開調查，並依民眾提供的照片與周邊監視器畫面，循線鎖定余男與王女身分，通知2人到案說明。

警詢及偵查時，2人均不諱言坦承相關行為。檢方認為，2人在公共場所裸露身體並做出猥褻動作，相關行為已足以使不特定多數人得以見聞，涉犯《刑法》第234條第1項公然猥褻罪，且2人具有犯意聯絡並分工實施，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。