全台唯一升降168米自然視野　九九峰氦氣球園區試營運優惠99元

▲九九峰氦氣球園區即日起試營運。（圖／薰衣草森林提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「南投九九峰園區」於3月9日正式試營運，業者薰衣草森林指出，園區結合全台唯一168公尺繫留式觀光氦氣球、高空視野體驗、南投風土餐桌、療癒美學策展與永續地景設計，目前優惠入園全票99元，預計7月1日正式開幕，試營期間氦氣球指定時段預約可享免費入園，餐飲品牌同步推出折扣。

業者指出，園區主打的亮點之一即是自法國引進、在天候允許下才能搭乘的繫留式觀光氦氣球，提供168公尺的高空觀景體驗，也是目前全球現役營運中升空高度最高的氦氣球，帶領遊客升空俯瞰山巒與雲海、夕陽，試營運期間更開放晚間搭乘、欣賞像氦氣球像月亮般發光，並打造全台少見、值得專程前來的打卡新地標。

園區也順應九九峰礫岩地形規劃，保留逾300株原生喬木、減少約五成混凝土使用量，並導入雨水回收與自然草溝排水系統，匯流至生態池形成微型濕地、營造昆蟲與鳥類棲地，並與景觀設計團隊「山下植美」合作導入台灣原生種植物、打造疏落有致的野性花園景觀；步道則依坡度延展，保留老樹樹洞轉化為森林故事畫作，讓土地記憶成為環境教育的一部分。

此外，「療癒 & SOMETHING」策展空間首檔展覽《冉冉森起—山林氣息簿》，攜手林業及自然保育署南投分署策劃，內容延伸至整座園區，帶領遊客認識不同海拔的森林樣貌，環境教育區「藍色小精靈林空中步道」可進行生態教育體驗，還有薰衣草森林Select手作體驗及Otto2藝術美學空間同步進駐；餐飲方面則與在地農會與農業職人、廠商合作，提供串聯南投十三鄉鎮物產的中、西、日式內容，並設置伴手禮空間。

業者表示，園區預計7月1日正式開幕，屆時全票調整為199元，並預告北海道知名獨立咖啡品牌MORIHICO.森彥咖啡海外首家店預計於第二季進駐，持續豐富「森林生活」層次。