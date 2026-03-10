男生自認「開車技術」比女生好？　英政府數據：交通死亡近8成

▲在部分人士的刻板印象中，男性駕駛技術優於女性。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國調查顯示，高達55%男性自認為駕駛技術優於女性，但政府交通數據卻指出，男性不僅更容易捲入交通事故，違反交通規則的比例也更高。

男性自認駕駛技術強 這年齡層最自信

ChooseMyCar.com針對2000名受訪者進行調查顯示，超過一半男性認為自己的駕駛技術優於女性，千禧世代（1980年代和1990年代出生）的男性是信心最高的年齡層。

更驚人的是，高達9成男性堅信自己開車比女友或妻子還要厲害，81%男性表示由自己掌握方向盤時感覺更加安全。

開車與性別？數據會說話

《每日郵報》報導，英國交通部資料顯示，男性比女性更容易捲入交通事故。根據該部2024年數據，英國76%道路交通死亡人數及61%總傷亡人數為男性。此外，男性犯下超速、酒駕、開車使用手機、未繫安全帶等違規行為的比例也更高。

▼英國政府數據顯示，男性捲入交通事故的比例更高。（示意圖／VCG）



英國特權保險公司（Privilege Insurance）實測顯示，在滿分30分的一系列駕駛測試中，女性以平均23.6分擊敗男性的平均19.8分。加上在倫敦海德公園角（Hyde Park Corner）觀察的隨機駕駛行為，研究人員發現，男性更常跟車太近、闖黃燈、不打方向燈、開車時傳訊息或講電話，女性則更有禮貌、謹慎應對危險狀況、正確使用後照鏡。

Confused.com一份2020年報告也顯示，男性因交通違規上法庭的機率是女性的4倍，提出保險理賠的頻率也是女性的2倍。

ChooseMyCar.com創辦人扎波斯基（Nick Zapolski）指出，「確實有趨勢顯示，男性比（女性）伴侶更常開車。」不過，他認為男性普遍堅信自己的駕駛技術更勝一籌，只是一項缺乏證據的錯誤認知，「是時候放下虛假的自信，放鬆心情當個乘客吧。」