去年海事案件創5年新低　航港局「海警淨空措施」防船舶擱淺

▲凱米颱風造成8艘貨輪沉船或擱淺 。（圖／航港局提供）

記者周湘芸／台北報導

凱米颱風113年造成8艘貨輪沉船或擱淺，交通部航港局表示，去年實施「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」，海域海事案件已較前年減少3成，我國海域內不含漁船的海事案件也下降近4成，均創下5年新低。

航港局統計，我國海域海事案件數自110年的144件，下降至114年的101件，降幅達3成。其中，我國海域內不含漁船的海事案件數也呈現顯著下降趨勢，從111年的93件降至114年的57件，下降38.7%，均創下近5年來新低紀錄。

航港局表示，記取凱米颱風的教訓，在防範船舶擱淺方面，去年透過實施「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」，有效避免近岸船舶發生擱淺意外，全年船舶擱淺案件僅5件，較前年的12件降低58%。去年颱風期間，共執行5次淨空作業，驅離266艘船隻，於災害性天氣期間也執行18次，驅離354艘船隻，達成「風災期間0擱淺」的目標。

▲去年船舶擱淺大減6成，海事案件創5年新低。（圖／航港局提供）

航港局也說，去年共啟動4次海事應急拖船開口合約，拖救成功率達100%，近期大型拖船案也即將完成決標，將進一步強化我國海域的拖帶救援能量。

另外，航港局表示，去年10月15日已實施船東責任險（P&I）審查新制，船東應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司或具有國際信評機構BBB（含）以上的保險人購買保險；若未能向符合條件之保險人投保，船東得以提供保證金，並檢附P&I保單方式，申請進出我國商港，迄今合規率達99.2%。