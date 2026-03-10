快訊／低溫特報擴大！3縣市「非常寒冷」跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署今（10日）上午10時42分針對6縣市發布低溫特報，因強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；今至明（11日）上午新北、桃園有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

低溫特報

影響時間：10日上午至11日上午

＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

＊黃色燈號(寒冷)：苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；華南雲雨區東移，台灣東半部地區、西半部山區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

明日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，白天強烈冷氣團減弱，氣溫回升，各地日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

資料來源：氣象署