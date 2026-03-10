「第三人生大學」年齡門檻降至30歲　8月起擴大招生

▲教育部宣布，「第三人生大學」就讀門檻下修為30歲，今年8月起適用。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部去年開辦「第三人生大學試辦計畫」，以55歲以上為優先招生對象。教育部今（10日）表示，考量各界熱烈迴響，從115學年度擴大參與對象，也就是今年8月起，由原本55歲以上擴大為30歲以上民眾，試辦學校則由邀請制改為申請制，並調整計畫名稱與相關內容。

為提供國人以多樣化、系統化及前瞻性的終身學習機會，並激發國人終身學習動機，教育部在114學年度推出「第三人生大學試辦計畫」。今天在張榮發基金會國際會議中心，教育部舉辦「30+大學試辦計畫」發布暨114學年度成果發表會，以「學習無界、未來無限」為主題，邀請聯盟學校與學員分享114學年度成果。

根據教育部統計，「第三人生大學試辦計畫」在114學年度共有27校、開設58班，總計1204位學生參與試辦計畫。教育部次長劉國偉宣布，考量各界熱烈迴響，對本計畫多有「擴充參與對象、擴大辦理校數」等建議，因此從115學年度擴大參與對象，也就是從今年8月開始，由原本55歲以上擴大為30歲以上民眾，試辦學校由邀請制改為申請制，並調整計畫名稱與相關內容。

▲教育部次長劉國偉宣布，「第三人生大學」就讀門檻下修為30歲，115學年起適用。（圖／教育部提供）

劉國偉表示，「第三人生大學計畫」以「重返校園、跨域學習、彈性修課」為核心精神，以結構且彈性的學習模式，期待以「時間無界、學習無界、年齡無界」的終身學習新典範，將年齡下修後，藉此鼓勵30歲以上成人持續進修，培養第二專長、強化生活素養與社會參與能力。

劉國偉進一步指出，希望藉由擴大參與對象後，讓學習成為人生不同階段都能啟動的支持系統，並促使高等教育發揮社會責任，實踐「學習無界、未來無限」的願景，讓大學成為全民在人生不同階段都能回流、再學習、再設計的重要支點。