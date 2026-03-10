　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「第三人生大學」年齡門檻降至30歲　8月起擴大招生

▲▼教育部宣布，「第三人生大學」就讀門檻下修為30歲，今年8月起適用。（圖／教育部提供）

▲教育部宣布，「第三人生大學」就讀門檻下修為30歲，今年8月起適用。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部去年開辦「第三人生大學試辦計畫」，以55歲以上為優先招生對象。教育部今（10日）表示，考量各界熱烈迴響，從115學年度擴大參與對象，也就是今年8月起，由原本55歲以上擴大為30歲以上民眾，試辦學校則由邀請制改為申請制，並調整計畫名稱與相關內容。

為提供國人以多樣化、系統化及前瞻性的終身學習機會，並激發國人終身學習動機，教育部在114學年度推出「第三人生大學試辦計畫」。今天在張榮發基金會國際會議中心，教育部舉辦「30+大學試辦計畫」發布暨114學年度成果發表會，以「學習無界、未來無限」為主題，邀請聯盟學校與學員分享114學年度成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據教育部統計，「第三人生大學試辦計畫」在114學年度共有27校、開設58班，總計1204位學生參與試辦計畫。教育部次長劉國偉宣布，考量各界熱烈迴響，對本計畫多有「擴充參與對象、擴大辦理校數」等建議，因此從115學年度擴大參與對象，也就是從今年8月開始，由原本55歲以上擴大為30歲以上民眾，試辦學校由邀請制改為申請制，並調整計畫名稱與相關內容。

▲▼教育部宣布，「第三人生大學」就讀門檻下修為30歲，今年8月起適用。（圖／教育部提供）

▲教育部次長劉國偉宣布，「第三人生大學」就讀門檻下修為30歲，115學年起適用。（圖／教育部提供）

劉國偉表示，「第三人生大學計畫」以「重返校園、跨域學習、彈性修課」為核心精神，以結構且彈性的學習模式，期待以「時間無界、學習無界、年齡無界」的終身學習新典範，將年齡下修後，藉此鼓勵30歲以上成人持續進修，培養第二專長、強化生活素養與社會參與能力。

劉國偉進一步指出，希望藉由擴大參與對象後，讓學習成為人生不同階段都能啟動的支持系統，並促使高等教育發揮社會責任，實踐「學習無界、未來無限」的願景，讓大學成為全民在人生不同階段都能回流、再學習、再設計的重要支點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
士林夜市脫衣跪姿吞吐　男女下場慘了
川普警告！伊朗敢動荷莫茲海峽「美國20倍奉還」　特別點名中國
Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告
2檔ETF重挫！　倒跌36%
陸元琪淚崩送最後一程　袁惟仁老母含淚告別愛子
川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

別再把雞蛋放同個籃子！「交友名單」策略讓你告別暈船與焦慮

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！她嗨喊「姑爹」還cue蔡依珊

「第三人生大學」年齡門檻降至30歲　8月起擴大招生

西門町變好逛了！他見「1告示牌」大讚　一票有感：超舒服

家有貓咪別種！「這類鮮花」超毒　動保處：恐致命

去年海事案件創5年新低　航港局「海警淨空措施」防船舶擱淺

快訊／低溫特報擴大！3縣市「非常寒冷」跌破10度

清明連假車潮上看1.3倍　一圖看國道好走時段

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

別再把雞蛋放同個籃子！「交友名單」策略讓你告別暈船與焦慮

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！她嗨喊「姑爹」還cue蔡依珊

「第三人生大學」年齡門檻降至30歲　8月起擴大招生

西門町變好逛了！他見「1告示牌」大讚　一票有感：超舒服

家有貓咪別種！「這類鮮花」超毒　動保處：恐致命

去年海事案件創5年新低　航港局「海警淨空措施」防船舶擱淺

快訊／低溫特報擴大！3縣市「非常寒冷」跌破10度

清明連假車潮上看1.3倍　一圖看國道好走時段

文保景掀台韓戰火　日網力挺曝「2018世足既視感」：日本也被罵爆

悍將WBC太扛！母隊富邦發240萬元表揚傑出代表、集訓沒入選也有賞

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

李四川卸副市長公務員不捨　寫歌感謝：Hammer Lee讓專業不後退

2026國小籃賽332隊開打　台灣飛人陳信安：優先培養基本觀念

男生自認「開車技術」比女生好？　英政府數據：交通死亡近8成

雞排險掉地上！士林夜市驚見男女跪姿「吞吐」　路人拍下報警

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

生活熱門新聞

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

探8℃！　下波還會更冷

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

快訊／今晨10.1℃　3縣市大雨特報

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

「麵屋一燈」爆食安？夫妻吃完狂吐

茶湯會一家接著一家關？業者曝原因　

夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

更多熱門

相關新聞

政大碩班考試撞題補習班　教育部派員訪視：若洩題絕不寬貸

政大碩班考試撞題補習班　教育部派員訪視：若洩題絕不寬貸

政大在2月初舉行碩士班考試，但遭網友爆料，會計所題目和補習班考題，「除數字有不同，剩下敘述都相同」，質疑可能洩題，但遭到校方否認。教育部表示，今（6日）下午將到政大實地訪視，檢視命題及招生考試過程，若查處屬實，確有違反招生規定、洩題或其他與補習班不當連結等狀況，教育部絕不寬貸。

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

醫示警「刷抖音、小紅書傷腦」　教育部：學術網路禁連6款App

醫示警「刷抖音、小紅書傷腦」　教育部：學術網路禁連6款App

控宜蘭縣「接管實驗學校」亂搞　人文國中小師生赴教育部陳情

控宜蘭縣「接管實驗學校」亂搞　人文國中小師生赴教育部陳情

千名師上街喊「廢校事會議」　教育部：再觀察半年

千名師上街喊「廢校事會議」　教育部：再觀察半年

關鍵字：

第三人生大學教育部年齡下修

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

陳冠宇感性告別國家隊

探8℃！　下波還會更冷

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面