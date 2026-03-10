　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文保景急關IG！他「截圖台韓大戰」喊丟臉　網嘆：根本巨嬰

▲▼韓國打者文保景Moon Bo-gyeong。（圖／路透社）

▲韓國打者文保景。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年經典賽韓國對戰澳洲，打者文保景因九局上站著遭三振被質疑刻意「控分」做掉台灣，IG遭台灣網友洗版被迫關閉。就有網友截圖其IG留言區，直指內容已演變成「台韓大戰」，呼籲出征行為沒必要，而不少球迷也直呼，「簡直是丟台灣人的臉！」

文保景站著被三振　引爆「控分」疑雲

本次爭議源於第6屆世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，韓國隊在9日對陣澳洲時，最終以7比2擊敗對手，並憑藉較低失分率驚險奪下8強門票。然而，韓國強打文保景在9局上球隊攻下關鍵第7分後，面對好球竟未出棒，最終站著遭三振，此舉引發台灣球迷強烈不滿，質疑韓國隊是為了自身晉級利益，刻意控分排擠台灣。

▲。（翻攝自Threads）

▲網友出征文保景。（翻攝自Threads）

網友截圖留言區：簡直是台韓大戰

眼看台灣晉級希望破滅，大批酸民湧入文保景IG洗版留言。就有網友在Threads貼出截圖，表示下方已經變成「台韓大戰」了，忍不住問「到底這樣出征的意義是什麼？人家也只是選一個對他們隊利多的選擇罷了，就算要罵私下罵就好，到人家版面洗版、詛咒、辱罵都不覺得很丟臉嗎？」

網友喊丟臉：輸不起的巨嬰

針對這場網路罵戰，多數網友持否定態度，認為這種行為不僅無法改變結果，更顯得台灣球迷欠缺運動家精神，「確實是真的沒必要，陳傑憲被K到就出征澳洲選手，現在文保景只是沒揮棒，又出征韓國選手，不要丟台灣臉好嗎？」「超丟臉，一群輸不起的巨嬰」、「台灣人一直是這樣啊，看誰不爽就網爆出征，管你是國內還國外的」、「看那些人只覺得好丟臉，先是澳洲投手，再來是文保景，有必要到人家版上洗版嗎？還引起兩個國家人在那邊互罵」、「出征澳洲我已經傻眼了，沒想到還有part 2」、「一堆不懂體育的大談運動家精神，甚至用這個爛理由攻擊別人，認為韓國就一定要幫台灣打分，有夠自我中心」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台股漲幅收斂　追價買盤氣弱
台灣最大規模應援樂隊登大聯盟官網！樂手：東蛋塞滿台灣人是夢想
費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中
金錢豹董座告別式　全體員工致哀...送他最後一程
伊朗再出手！擬對波灣船隻「徵收安全費」　鎖定美國盟友
獨／雪碧進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡
女選手奪金！　獎金遭「掛名教練團」瓜分

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【爸爸的心要碎了吧XD】原來牽的不是媽媽！女兒推開爸手奶音喊：你不要摸我啦

文保景被酸爆！她逆風喊「當然以自己優先」

文保景被酸爆！她逆風喊「當然以自己優先」

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，韓國隊9日對戰澳洲一役，最終以7比2擊敗對手，並憑藉較低的失分率晉級8強。不過，9局上韓國強打文保景站著不動被三振的表現，就引起大票台灣網友不滿，但也有網友逆風表示，比賽時，當然會以自己的利益為優先，所以沒必要說人家沒品。

文保景掀戰火　日網力挺：2018世足既視感

文保景掀戰火　日網力挺：2018世足既視感

文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

南韓遭疑控分搞台灣　綠委：大家都想晉級！這是人性不用苛責

南韓遭疑控分搞台灣　綠委：大家都想晉級！這是人性不用苛責

卓榮泰包機惹議　新黨控按鈴告他瀆職

卓榮泰包機惹議　新黨控按鈴告他瀆職

