文保景急關IG！他「截圖台韓大戰」喊丟臉　網嘆：根本巨嬰

▲韓國打者文保景。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年經典賽韓國對戰澳洲，打者文保景因九局上站著遭三振被質疑刻意「控分」做掉台灣，IG遭台灣網友洗版被迫關閉。就有網友截圖其IG留言區，直指內容已演變成「台韓大戰」，呼籲出征行為沒必要，而不少球迷也直呼，「簡直是丟台灣人的臉！」

文保景站著被三振 引爆「控分」疑雲

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次爭議源於第6屆世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，韓國隊在9日對陣澳洲時，最終以7比2擊敗對手，並憑藉較低失分率驚險奪下8強門票。然而，韓國強打文保景在9局上球隊攻下關鍵第7分後，面對好球竟未出棒，最終站著遭三振，此舉引發台灣球迷強烈不滿，質疑韓國隊是為了自身晉級利益，刻意控分排擠台灣。

▲網友出征文保景。（翻攝自Threads）

網友截圖留言區：簡直是台韓大戰

眼看台灣晉級希望破滅，大批酸民湧入文保景IG洗版留言。就有網友在Threads貼出截圖，表示下方已經變成「台韓大戰」了，忍不住問「到底這樣出征的意義是什麼？人家也只是選一個對他們隊利多的選擇罷了，就算要罵私下罵就好，到人家版面洗版、詛咒、辱罵都不覺得很丟臉嗎？」

網友喊丟臉：輸不起的巨嬰

針對這場網路罵戰，多數網友持否定態度，認為這種行為不僅無法改變結果，更顯得台灣球迷欠缺運動家精神，「確實是真的沒必要，陳傑憲被K到就出征澳洲選手，現在文保景只是沒揮棒，又出征韓國選手，不要丟台灣臉好嗎？」「超丟臉，一群輸不起的巨嬰」、「台灣人一直是這樣啊，看誰不爽就網爆出征，管你是國內還國外的」、「看那些人只覺得好丟臉，先是澳洲投手，再來是文保景，有必要到人家版上洗版嗎？還引起兩個國家人在那邊互罵」、「出征澳洲我已經傻眼了，沒想到還有part 2」、「一堆不懂體育的大談運動家精神，甚至用這個爛理由攻擊別人，認為韓國就一定要幫台灣打分，有夠自我中心」。

►韓國「站著被三振」做掉台灣？球迷列2前例：12強我們也換投過

►「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂 5.2萬人看哭

►巧遇大谷翔平！訓練員曬神級合照「一切值得了」 網羨慕炸