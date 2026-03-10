川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

▲伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前宣稱中東衝突即將「很快」落幕，引發各界高度關注。對此，伊朗伊斯蘭革命衛隊10日發表強硬聲明回擊，直言這場戰爭的結局將由伊朗決定，並向美國喊話，該地區的局勢主導權掌握在伊朗武裝部隊手中，「美軍無法結束這場戰爭。」

回擊川普「很快結束」論 伊朗：終戰時機我們說了算

綜合外媒報導，川普先前針對中東局勢樂觀表示，衝突預計將在短時間內落幕。然而，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）隨即發布聲明，語氣強硬地槓上川普。聲明中明確指出，「是由我們來決定戰爭何時終結」，絲毫不給美國留面子。

伊斯蘭革命衛隊強調，中東地區目前的戰略天平與未來走向，完全掌握在伊朗武裝部隊的手中，「美軍並不會終結這場戰爭，區域的方程式與未來地位，現在是由我們的軍隊在主導。」

揚言切斷石油出口 德黑蘭：美以若續攻「一滴都出不去」

除了在口頭上對美方嗆聲，伊斯蘭革命衛隊更祭出能源威脅。德黑蘭當局警告，如果美國與以色列執意持續對該地區發動攻擊，伊朗將採取極端反制措施。

伊斯蘭革命衛隊在聲明中放話，若美、以的攻擊行為不停止，伊朗將不會允許該地區出口「任何一公升的石油」。